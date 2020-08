Napoleón Gómez Urrutia es un sinvergüenza: FRENTE

www.guerrerohabla.com



Sombrerete, Zacatecas. Viernes, 31 de julio de 2020.-«Napoleón Gómez Urrutia es un sinvergüenza y un cínico que utiliza las extintas huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete para beneficio propio. Hay que recordar que exigía cien millones de dólares por supuesto daño moral a cambio de reabrir las minas», aseguró Carlos Pavón Campos, Secretario General del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE.



El también diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) agregó que, «si a él ya se le olvidó todo lo que pedía a cambio de levantar las huelgas, a nosotros no’. enfatizó el también diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional.



Pavón Campos, quien en su momento estuvo presente en las mesas de negociación entre el Sindicato Minero, la Secretaría del Trabajo y la empresa Grupo México recordó que fue «Napito» quien impidió la reapertura de aquellas minas y quien se negó a que los compañeros regresaran a laboral.



’Hubo una ocasión en que estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con la empresa y firmar, todo estaba arreglado para que los compañeros regresaran a trabajar, pero una llamada de ese personaje lo impidió, ya que en ese momento pidió cien millones de dólares para su beneficio personal, argumentando daño moral, además del retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban contra él’, apuntó el dirigente del FRENTE.



’A nosotros mismos, los que estábamos en ese sindicato, esas exigencias millonarias nos parecían sin sentido, fuera de lugar y exorbitantes, ya que no tenían que ver con el conflicto laboral. Ahí nos dimos cuenta que es un mitómano, con desvaríos y ambiciones desmedidas. Nos dejó en claro que no tiene idea del verdadero sindicalismo, que maneja las huelgas como capricho y no en defensa de los trabajadores, en realidad utiliza a los mineros para beneficio propio’, señaló.



En sus exigencias no había una sola que beneficiara a los trabajadores de aquellas minas, por eso, si los compañeros de Taxco tienen algún reclamo que se lo hagan a él, que fue quien los dejó llevó a la huelga y los dejó sin trabajo, recordó Pavón Campos al puntualizar que quien he engañado a los trabajadores de aquellas tres minas y violentado sus derechos laborales durante 13 años ha sido Napito.



’No hay que olvidar que la ambición y el cinismo de ese personaje fueron los que impidieron que se encontrara una solución integral para los más de mil trabajadores de Cananea, Sombrerete y Taxco, nunca dejó de exigir a la empresa, a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, a la del Trabajo, a los legisladores y a los gobiernos estatales los cien millones de dólares. Desde ese entonces y hasta ahora ha utilizado las huelgas para beneficio personal’, expuso el Secretario General del FRENTE.



’Que no se le olvide la manta que nos desplegó la Secretaría del Trabajo en donde nos decían que ahí no se arreglaban asuntos penales’, dijo Pavón Campos.



El diputado federal por el PRI también recordó el caso Pasta de Conchos, una tragedia que costó la vida a 65 mineros, con la que Napito sigue lucrando con la intención de figurar en la vida pública.



’Ese es otro ejemplo de que a este personaje no le importan los trabajadores, pues también hay que decir que, días antes de la tragedia, se negó a recibir una comisión de colaboradores de aquella mina’, recordó el líder del FRENTE.



’Ni antes, ni ahora le ha importado la seguridad y el bienestar de los trabajadores y sus familias’, concluyó.

Fuente: ntrzacatecas.com