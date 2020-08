Napoleón Gómez Urrutia le gana pleito a Peñoles y advierte que le ganara también a la CTM, a quien califica de traidores, charros y canallas

+Amenaza Napoleón con ganarle a la CTM



+Sindicatos internacionales urgen medidas



+El primer año de AMLO contra los pobres



CIUDAD DE MEXICO .- Luego de calificar a los miembros de la CTM de Charros y canalladas, de ser la escoria del sindicalismo, el dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia confirmó que será la próxima semana el recuento de la mina de Cósala, Sinaloa y subrayó que cuenta con el 90 por ciento del patrón para derrotar a los traidores del sindicalismo.



Así mismo el presidente del Sindicato Minero en pésima conferencia anunció que ganó un juicio laboral para que Grupo Peñoles le otorgue el reconocimiento como trabajador adscrito a la mina La Ciénega desde 1994, después de 12 años de litigio y exige el pago de un millón de pesos de salarios caídos, dinero que donará para un fondo de apoyo a mineros.



Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, anunció que ganó un juicio laboral para que Grupo Peñoles, de Alberto Baileres, le otorgue el reconocimiento como trabajador adscrito a la mina La Ciénega desde 1994, y que después de 12 años de litigio, lo que sentará un precedente en la lucha por el respeto a los derechos laborales.



En conferencia de prensa, en donde informó que, por este hecho, la empresa debe pagar un millón de pesos, luego de que la Junta Especial Número Diez de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció su relación laboral desde el 24 de enero de 1994, con la Minera Mexicana La Ciénega SA de CV, perteneciente al Grupo Peñoles.



Explicó que la empresa interpuso un juicio en el 2008 para desconocerlo como trabajador, y posteriormente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Javier Lozano en el sexenio de Felipe Calderón, pretendió utilizarlo como argumento para negarle la toma de nota como dirigente de la organización sindical, pero no lo consiguió.



De acuerdo a los antecedentes del caso, el 24 de enero de 1994 Gómez Urrutia quedó registrado como trabajador de la Minera Mexicana La Ciénega, y miembro de la Sección 120 del Sindicato Nacional Minero, de la que fue delegado desde junio de ese año, a partir de lo cual gozó de licencia sindical; posteriormente, el 16 de octubre de 2001, fue nombrado secretario general del gremio.



Por otra parte, la fecha previamente acordada para el recuento de votos con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el 9 de septiembre, según lo confirmo el senador Napoleón Gómez Urrutia.



En un comunicado interno, la empresa informó a sus trabajadores que la fecha de elección no la determina la empresa ni los sindicatos, esto lo determina la autoridad correspondiente.



Cabe señalar que hay peligro de que cierre la mina San Rafael, en Cósala, Sinaloa, si no se soluciona el paro que desde febrero de este año realiza el Sindicato Minero Nacional, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, que exige que le paguen dos millones de dólares por ’gastos de huelga’, sin tener siquiera la titularidad del contrato colectivo de trabajo.



La Mina San Rafael es propiedad de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, con sede en Toronto, cuyo CEO es Darren Blasutti. Fue inaugurada en octubre de 2016 con una inversión de 450 millones de pesos y en seis años espera extraer un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de zinc y 20 millones de plomo.



La producción puede suspenderse totalmente, si se mantiene el paro que iniciaron desde febrero obreros afines a Gómez Urrutia, a pesar de que su sindicato no es titular del contrato colectivo de trabajo, que pertenece a la CTM.



Por los enfrentamientos ocurridos, la Confederación de Trabajadores de México renunciará a su derecho y se espera que se realice un recuento legal de trabajadores para determinar a qué agrupación quieren pertenecer, si a la del senador Gómez Urrutia o la CTM….



LOS SINDICATOS MUNDIALES RECLAMAN MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE



El movimiento sindical internacional lanza un llamamiento a los Gobiernos del G20 para que actúen con decisión y rapidez para proteger y promover el empleo, como respuesta a la incesante destrucción de puestos de trabajo y de la actividad económica, que está sacudiendo al mundo a raíz de la pandemia de COVID-19.



En la declaración dirigida a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20, los sindicatos del L20 establecen un plan integral para hacer frente a las repercusiones socioeconómicas de la crisis, que coloca al empleo, la protección social, los derechos fundamentales y la inversión esencial para la recuperación y la resiliencia en el corazón de la respuesta mundial.



Las reivindicaciones sindicales hacen especial hincapié en la inversión en servicios de atención –sanitaria, educativa, infantil y de la tercera edad– así como en infraestructura y política industrial, además de en impulsar las medidas de lucha contra el cambio climático y por una transición justa, junto con el cumplimiento de los compromisos previos relativos a las mujeres y los jóvenes, y la salvaguardia de los derechos fundamentales de todos los trabajadores, en consonancia con la Declaración del Centenario de la OIT, así como la salud y la seguridad en el trabajo.



’El alcance y la profundidad que está teniendo esta crisis en todas partes requieren medidas valientes por parte de los Gobiernos. Se han destruido o están amenazados 350 millones de empleos y cientos de millones de trabajadores de la economía informal se enfrentan a la indigencia. Sería desastroso caer en la adopción de medidas parciales o, peor aún, refugiarse en el fallido dogma de la austeridad.



Ha llegado el momento de que los Gobiernos establezcan un nuevo contrato social, que facilite una financiación para la recuperación que supere la prueba del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la lucha contra el cambio climático, además del diálogo social para una transición justa. Las decisiones adoptadas por el G20 tendrán un impacto directo o indirecto en todos los países, y esperamos que demuestren la voluntad política necesaria para permitir que la economía mundial se encamine por la senda de la sostenibilidad y la prosperidad para todos", afirmó la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.



Pierre Habbard, secretario general de la Comisión Sindical Consultiva de la OCDE, precisó: "Necesitamos un plan de recuperación que genere confianza: confianza en los sistemas sanitarios, en las protecciones en materia de salud y seguridad laboral para los trabajadores y en unos planes sólidos de estímulo fiscal para una recuperación sustentable.



La crisis ha puesto de manifiesto las enormes diferencias entre quienes tienen contratos de empleo estables y una protección social adecuada, y el resto. En concreto, los trabajadores atípicos, los jóvenes, las mujeres y los migrantes son quienes más están sufriendo la crisis. Los Ministros de Trabajo del G20 tienen que establecer una hoja de ruta para restaurar y crear más empleos de calidad y subsanar las deficiencias en la regulación y la protección de los trabajadores"….



EN EL PRIMER AÑO DE AMLO, LICONSA AFECTA A LOS MAS POBRES



En 2019 quitan leche subsidiada a casi 500 mil, con lo cual incumplen meta de cobertura, revela auditoría de la Función Pública. Otro documento interno de Liconsa revela que, además, en municipios en extrema pobreza suben 150% el precio del litro señala texto de Mexicanos contra la Corrupción



Liconsa dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial.



Todo esto ocurrió en 2019, el primer año del actual gobierno federal, cuyo lema ha sido ’Primero los pobres’.



Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de la propia Liconsa revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 millones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto. Es decir, se dejó sin leche a más de 478 mil mexicanos.



La cobertura alcanzada en 2019 fue, además, la más baja en una década. En 2010 el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios y en 2013 llegó a un récord de 6 millones 490 mil, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación.



Los directivos de Liconsa habían fijado como meta suministrar en 2019 leche a precio subsidiado a 3 millones 829 mil mujeres pero sólo se atendió a 3 millones 466 mil, con lo que se dejó fuera a 363 mil, según cifras de la auditoría interna efectuada a la Dirección de Operaciones de Liconsa, de la que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia….



