Napoleón le miente al Presidente: Diputado Pavón

La Mina de Cosalá, Sinaloa, luce secuestrada desde hace un año, en poder del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, según denuncia el diputado del PRI, Carlos Pavón Campos, quien dijo que engaña al presidente al mostrarle un panorama muy distinto a la realidad y a la situación tan difícil que enfrentan los mineros y la población.



En redes sociales, el líder minero dijo que esa situación permanece desde el 26 de enero cuando un grupo de mineros denunció la irrupción por la fuerza por parte de simpatizantes de Napoleón Gómez Urrutia. A la brava llegaron a apoderarse de las entradas a la mina y desde ese día se impide el paso a cualquier trabajador.

Hace unos días, en la conferencia matutina de AMLO, un reportero con total desconocimiento, aseguró que la mina estaba tomada por los trabajadores adheridos a la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, a la UNASIM, eso en forma equivocada.



Dijo que hoy circulan por redes sociales fotos del mismo reportero en distintas asambleas hechas por los afines a Napito, llevadas a cabo afuera de las instalaciones de la mina en Cosalá, en donde solo tienen acceso los simpatizantes del senador de Morena.



Es evidente que hoy intentan con enviados engañar al Presidente, intentan hacerle creer una historia que él conoce bien, ya que los verdaderos mineros se le acercaron a pedirle ayuda y a denunciar el atraco.



Fue el 22 de febrero que el Presidente los escuchó cuando iba camino a Durango y les preguntó sobre la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que él suponía que si el paro lo inició Napito, entonces, a este le pertenecía, sin embargo, quedó más que evidente que se trataba de una invasión, ya que el CCT estaba en manos de otro sindicato.



En ese mismo encuentro, los mineros fueron claros al decirle que nunca habían existido problemas entre empresa y sindicato y que la mina debía abrirse para no perder los empleos.



Dijo que hoy el cinismo de Napito llegó una vez más hasta el Presidente, y es que hay quien dice que ya se le hizo fácil engañarlo y verle la cara, primero al ocultarle que es canadiense y así aceptar una curul violando la Constitución, después al asegurarle que es minero cuando no existe registro alguno que dé fe de este hecho. Sabemos que el Presidente se hará cargo de este caso y no se quedará con una versión carente de realidad.



Por ello se debe Investigar porqué la mina está cerrada, y porqué Napito pidió a la empresa varios millones de dólares para reabrir la mina, petición que fue negada por los empresarios al ser calificada de extorsión, investigará quiénes son los que custodian la mina y porqué a decir de los mineros portan armas largas.



Sobre Cosalá hay mucho que decir, pero más por aclarar, por ejemplo por qué la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en medio de anomalías e irregularidades decidió realizar el recuento por la titularidad del CCT, por qué validó un padrón lleno de infiltrados.



Finalmente señaló que el cierre de una mina a petición, capricho o beneficio personal, implica pérdida de empleos, baja en la calidad de vida de los trabajadores, pérdida de inversión, es un golpe al erario, porque si no hay producción no hay pago de impuestos, recae en la marginación y pobreza para la localidad….



EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DE JALISCO, EMPLEADOS DENUNCIAN EL INFIERNO LABORAL QUE VIVEN.



Desde el pasado 2019 la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) del Estado de Jalisco ha tomado represalias en contra de sus trabajadores, y sin mayor explicación les hacen saber, a través de circulares, que se han quedado sin el empleo, invitándoles desde ese instante que entreguen sus lugares de trabajo (pues les prohíben el acceso), y los afectados temerosos de las represalias, procuran mantener el anonimato, pero relatan el ’infierno’ que vivieron en la dependencia gubernamental estatal.



El acoso sexual, hostigamiento, abuso de autoridad, violencia de género, violencia laboral, bullying, amenazas, tráfico de influencias, nepotismo; son algunas de las irregularidades que vive el personal adscrito a la hacienda bajo la Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal, dirigida por el Lic. Alejandro León Cruz Chi.



Desde el pasado 02 de octubre del presente año comenzaron nuevas represalias hacia el personal; el temor fundado radica en que sencillamente, ’si no actúas según indicaciones verbales en practicar desvíos de recursos, injustificadamente actúan a través de oficios de comisiones, firmados bajo supuesta comisión, justificando dichos movimientos: para supuestos apoyos a otras áreas, y dejando desprotegidas las áreas donde radican verdaderos daños al erario’ coincidieron varios testimoniales que decidieron mantenerse en anonimato.



Y es que, curiosamente y de manera discreta se está gestando una modificación en la estructura burocrática, que modificará el organigrama y contará a partir del próximo mes de enero, con nuevo escalafón, con mayores espacios y nuevos nombramientos, con mejores sueldos, por tratarse de personal incondicional de MC.



Presuntamente, proceden con el apoyo en complicidad con el Director General ing. Salvador Peña Dueñas, encargado del personal administrativo, ya que se permite el nepotismo, y es que en dicha área, está adscrita a esa dirección las empleadas de nombre, Ashley Nayhelli Cruz Villalobos sobrina del Director de Planeación y Coordinación Fiscal, así como la Dir. Beatriz Pérez López, con su sobrina Blanca Delia López González ambas adscritas a la Dirección General de Ingresos.



Los afectados señalaron directamente a quien funge en el organigrama como Director de Planeación Fiscal y Coordinación Fiscal, Alejandro León Cruz Chi, de generar una guerra psicológica en contra del personal, sin respeto alguno a los empleados de confianza ni tampoco a los sindicalizados, muchos de estos empleados despedidos o forzados a renunciar.



Se ha desatado un terrorismo laboral en el interior de la dependencia estatal, ya que muchas personas que ahí laboran, aún bajo estas medidas arbitrarias, son mujeres, muchas de ellas con padecimientos en su salud y que al parecer el titular de la dependencia, Mtro. Juan Partida Morales, parece ajeno a la irregular situación laboral, tolerando y omitiendo la complicidad de Alejandro León Cruz Chi con el personal de relaciones humanas y el titular del ejecutivo estatal.



Cabe señalar que a decir de los afectados, existe acoso laboral para los empleados, también el acoso sexual hacia las mujeres, (trabajadoras de esta dependencia gubernamental), Por lo anterior, el gobierno del estado mantiene un doble discurso entre lo que argumenta mediáticamente Enrique Alfaro Ramírez en torno a la violencia de género, ya que por un lado se compromete abiertamente estar a favor del respeto por las personas, sin embargo en esta dependencia SHP todo parece indicar que se trata únicamente de un discurso falso y bien simulado, todo parece indicar que se pretende conformar un equipo de trabajo a modo, en vísperas de las próximas elecciones en el 2021….



ATENCION COVID-19 ETAPA CRITICA DICIEMBRE-FEBRERO



En el marco de esta firma, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, puntualizó que el ’último jalón’ consiste en tres puntos que benefician a médicos, enfermeras y todo el personal de salud que hacen que el Seguro Social esté de pie en medio del reto de salud pública más grande en los últimos 100 años.







Explicó que el primer estímulo es la Guardia COVID, incentivo económico dirigido al personal de las categorías médicas y de enfermería que integran los equipos de respuesta COVID y que laboran las guardias de los días de descanso obligatorio.



Zoé Robledo destacó que el segundo apoyo es la Comisión COVID, que consiste en el pago doble del salario por el tiempo que dure la comisión al personal que labora en unidades de atención COVID con ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50 por ciento.



El personal comisionado podrá disfrutar como días de descanso con goce de sueldo el 24 y 25 de diciembre del 2020, añadió el director general del IMSS.



Abundó que otro estímulo son las vacaciones no disfrutadas para el personal de las categorías médicas y de enfermería que presten sus servicios en hospitales con alta carga de enfermedad, con casos que requieran intubación en tendencia ascendente y ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50 por ciento.



’Este último jalón’, dijo, es no bajar la guardia porque la pandemia aún no termina, y este convenio es un reconocimiento social a una importante profesión, es ser un solo equipo por el bien del pueblo de México.



Por su parte, el secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda, subrayó que los estímulos otorgados por el convenio son un acto de justicia social y laboral para mujeres y hombres que actualmente dan la cara para sostener la estabilidad social y la salud en México.



’La batalla contra el COVID-19 no ha terminado; al contrario, se intensifica con mayor fuerza. El país vive un momento crítico. Este convenio busca respaldar y alentar a las y los trabajadores que apuestan por dar el extra’, reiteró.



Destacó que el SNTSS y el Instituto trabajan de la mano buscando en este ’último empujón’ otorgarle beneficios a los trabajadores que entregan su capacidad y talento para enfrentar la pandemia por el virus SARS-CoV-2.



’Estamos en una zona del combate en la que debemos, con inteligencia, unidad y solidaridad entre todos nosotros, darle a la pandemia un severo golpe que nos permita reducir su peligrosidad’, indicó.



Asistieron a la firma convenio el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas; Maestro David Razú Aznar, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Maestro Marco Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas; Maestro Antonio Pérez Fonticoba, director Jurídico; Licenciado Humberto Pedrero Moreno, director de Administración; Héctor Robles Peiro, titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones; y Luisa Obrador Garrido, de la dirección general.



Por parte del SNTSS, el doctor Rafael Olivos Hernández, secretario del Trabajo; y Claudia Elena Ruiz Maciel, asesora jurídica.



De manera presencial asistieron los titulares de las Oficinas de Representación del IMSS en Chiapas, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín; y de Campeche, doctor Carlos Félix Medina Villegas. A través de videoconferencia los otros 33 representantes del IMSS en el país, y los 25 directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad….