Narco operador de Calderón quería fianza usando Covid-19 de pretexto

La semana pasada el ex Secretario de Seguridad Pública del Gobierno en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitó ser liberado por temor a contraer el coronavirus en la cárcel, en respuesta a lo anterior la Fiscalía le negó su petición al no ser argumento suficiente para ser liberado.



’El Gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal deniegue la tercera solicitud de reclusión preventiva del acusado y continúe con la orden de detención permanente que ya existe’, se lee en el documento 34, con fecha del 30 de marzo de 2020, firmado por el Fiscal Richard P. Donoghue.



Los fiscales insistieron en que, a pesar de hay al menos un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, Genaro García Luna tiene ’acceso a agua caliente y jabón’ y, como otros reclusos, puede ’auto-aislarse’ y permanecer en su celda, dijo también un reporte del periodista Alan Feuer, quien sigue este caso para el diario The New York Times.



García Luna afirmó, hace cinco días, que estaba en ’alto riesgo de muerte’, pero los fiscales desestimaron su argumento y dijeron que tomó medicamentos hace cinco años por una ’afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado’, y que no tiene una enfermedad crónica en curso, destacó Feuer en un reporte realizado desde su cuenta de Twitter.



La audiencia donde se decidirá si el ahora ex poderoso policía del Gobierno de Calderón podría alcanzar la libertad con fianza se realizará este 31 de marzo a las 10:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos.



Genaro García Luna, el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública federal en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, ofreció el pasado 25 de marzo más de dos millones de dólares de fianza a un Juez en Nueva York, en donde está detenido. Había asegurado un millón anteriormente. Quiere salir de prisión cuanto antes. SIN EMBARGO