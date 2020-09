NarcoPAN: difunde DEA reunión entre El Chapo, Cabeza de Vaca y García Luna

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es señalado de haber tenido una reunión en 2012 con Genaro García Luna y Joaquín "El Chapo" Guzmán, tal afirmación es respaldada por un informe apenas revelado.



El expediente con folio 168MATAMOROS182_d del Buró Federal de Investigaciones (FBI) era hasta hace poco un memorándum encerrado y bajo llave. Su contenido, de apenas una cuartilla, fue revelado por el periodista, Óscar Balderas, quien asegura que en dicho informe se despliega de manera detallada la reunión entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y Joaquín el ’Chapo’ Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.



Dicho documento, redactado el 17 de junio de 2015, en las oficinas del diplomático Tobin Bradley —entonces cónsul general para EEUU en Matamoros, Tamaulipas —, desvela pruebas que comprometen a García Cabeza de Vaca y sus posibles nexos con criminales.



Según Balderas, el encuentro entre el capo mexicano y el mandatario estatal se celebró en febrero de 2012 en un lugar que el informe indica estaba en la zona turística de los Cabos San Lucas (Baja California), al noroeste de México. El formato elegido fue una comida a la que acudió también el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), actualmente preso en una cárcel mexicana.



La reunión, que devino en diversas conversaciones, se ajusta como un guante con las demás acusaciones que advierten nexos entre el gobernador de Tamaulipas y el narcotráfico.



La acusaciones contra García Cabeza de Vaca también apuntan a supuestos desvíos de recursos de la nación. El abogado Marte R. Gómez, cuyo abuelo fue mandatario de Tamaulipas, entre 1937 y 1941, aseguró a Balderas que tienen evidencias donde quedan demostrados los negocios ilícitos del actual gobernador.



En Estados Unidos, las autoridades han acreditado a García Cabeza de Vaca al menos una cuenta en las Islas Caimán para ocultar el dinero de la droga y las prácticas de corrupción, además de viajes de sus familiares 2008 y 2015 a paraísos fiscales usando un jet privado Hawker 800 que despegaba del aeropuerto internacional de McAllen, Texas (EEUU) de donde es originario Cabeza de Vaca.



Otras evidencias pretenden acreditar que el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca estaría relacionado no solo con el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa, sino con el robo de combustible y el lavado de dinero, que le habría dejado un patrimonio ilegal de más de 2,000 millones de pesos.



En tanto en México, el mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional, es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República, por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.



De acuerdo con la dependencia, el gobernador presuntamente construyó un patrimonio inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos, con recursos que no se justifican legalmente.INFOBAE