Natalia González busca entrenar de forma habitual durante pandemia

Entrena en alberca particular, con el propósito de no perder condición.



Zinacantepec, Estado de México, 14 de abril de 2020. Con el objetivo de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, los cuales se han pospuesto para el 2021, la nadadora mexiquense Natalia Nicole González Guemez, continúa su entrenamiento de manera habitual durante la pandemia por el virus COVID-19.



La deportista detalló que su entrenador le ha asignado diversos programas de trabajo, mismos que ha realizado en casa y en una alberca particular, donde le permiten activarse.



De esta manera, la atleta mexiquense busca desarrollar su preparación lo más normal posible ante las condiciones de aislamiento que se vive en todo México.



’Conseguí esta alberca, es privada y pequeña, no se compara con la del Paralímpico y tampoco a la del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), los entrenamientos que he realizado son con liga acuática, amarrado, así como nado’, afirmó González Guemez.



Natalia explicó que además de mantener su forma física, es importante continuar con los entrenamientos para su aspecto anímico, ya que es vital para cumplir sus diferentes metas.



’En mi carrera deportiva he caído en depresión, hay impotencia por parte de los atletas mexiquenses, esto por no poder salir a entrenar, además de no poder realizar actividades que se hacían en la vida cotidiana.



’Al principio estuve sin hacer nada, toda una semana me la pase así, me sentí triste porque añoraba los Juegos Paralímpicos, sin embargo, cuando se tomó la decisión de aplazarlos me puse muy feliz, ya que vi una nueva oportunidad de calificar’, agregó la nadadora.



Acerca de las decisiones que se han tomado por el COVID-19 en la entidad, mencionó que estas medidas son necesarias para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia.



En cuanto a postergar los Juegos de Tokio 2020, mencionó que es una situación que les tocó vivir a todos los atletas del mundo.