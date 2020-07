Natalie Portman y Serena Williams tendrán equipo de futbol soccer

+Será la primera franquicia manejada totalmente por féminas



+ Se convertirá en el undécimo equipo de la NWSL



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Aunque no se especificó a cuánto asciende la inversión, la actriz, directora y productora Natalie Portman, 39 años de edad, ganadora de un Óscar, encabeza el grupo fundador de una nueva franquicia de futbol femenino que debutará en 2022, en el que participan también otras figuras de Hollywood como Jessica Chastain y Eva Longoria. Además de deportistas como Serena Williams, anunció la liga femenina (NWSL).



Estados Unidos se ha convertido en una de las grandes potencias del futbol femenino y son las actuales campeonas mundiales.



Un grupo mayoritariamente fundado por mujeres y liderado por la actriz y activista Natalie Portman ha asegurado el derecho exclusivo de llevar un equipo de futbol femenino profesional a Los Ángeles para debutar en la primavera de 2022, informó la NWSL a través de un comunicado.



El equipo de Los Ángeles, tentativamente llamado Angel City, se convertirá en el undécimo equipo de la NWSL, ya que otra nueva franquicia, Louisville FC, se unirá en 2021 a los nueve equipos que actualmente integran la liga.



Además de Portman, otras integrantes del grupo fundador son la inversora en capital riesgo de tecnología Kara Nortman y la empresaria en el sector de videojuegos Julie Uhrman, quien ejercerá como presidenta del nuevo equipo de futbol.



Será la primera franquicia en el futbol que esté totalmente encabezada por mujeres.



’Hoy damos un paso emocionante al anunciar el primer grupo propietario liderado por mujeres’, dijo Natalie Portman, quien fue ganadora de un premio Oscar, en 2011, por El cisne negro.



’Los deportes son una forma alegre de unir a la gente, y esto tiene el poder de hacer un cambio tangible para las deportistas femeninas, tanto en nuestra comunidad como en la esfera profesional’, añadió.



’Es muy importante tener modelos a seguir y héroes que sean mujeres para que los infantes, tanto niños como niñas, vean. Y es un deporte tan increíble que realmente es un deporte de equipo. Al ver el éxito de una mujer y todos los demás la animan porque el éxito de una mujer es el éxito de todo el equipo’, comentó.



’Esperamos tener un impacto sustancial en nuestra comunidad, comprometiéndonos a ampliar el acceso a los deportes para los jóvenes de Los Ángeles’, agregó.



Natalie Portman ha aprovechado la popularidad adquirida con sus distintos trabajos en su carrera para involucrarse en diversas causas sociales, incluido el movimiento Time’s Up, que lucha contra el acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento.



Portman, quien nació en Jerusalén hace 39 años, dijo que escuchó a Abby Wambach, una exdelantera del equipo nacional de Estados Unidos, hablar en un evento de Time’s Up y comenzó a pensar en cómo se considera a las atletas en la sociedad.



Luego, ella y su amiga Kara Nortman conocieron a Becca Roux, directora ejecutiva de la Asociación de Jugadoras del Equipo Nacional Femenino de Estados Unidos.



’Comenzamos a ir a los juegos y nos metimos en eso. Y fue una especie de revolución ver a mi hijo y sus amigos, estos pequeños niños de ocho años en ese momento, que querían usar los jerseys Rapinoe. Y camisetas de Alex Morgan.



’Pensé: ‘Guau, este sería un mundo diferente’. No era inusual para ellos en absoluto’, comentó la intérprete, quien también ha participado en Thor, Closer y V de venganza.



Entre los inversionistas de la nueva franquicia hay otras actrices como Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner y America Ferrera, quienes a través de sus redes sociales han demostrado su satisfacción por poder ser parte de este proyecto.



Entre las deportistas involucradas están la tenista Serena Williams y más de una docena de exjugadoras de futbol, entre ellas Mia Hamm y Julie Foudy.



La NWSL, que en 2013 celebró su temporada inaugural, fue el primer deporte de equipo profesional de Estados Unidos que reinició las actividades en medio de la pandemia de coronavirus.



Su torneo Challenge Cup, al que renunciaron figuras como la actual Balón de Oro femenino, Megan Rapinoe, se celebra desde el 27 de junio en dos estadios a puerta cerrada del estado de Utah y finalizará esta temporada con la final el próximo domingo.



(Con información de la Agencia Francesa de Prensa (AFP)