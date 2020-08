Natascha Kampusch: estuvo ocho años secuestrada en un sótano, escapó y ahora sufre ciberacoso

Hace 14 años, el 23 de agosto de 2006,Natascha Kampusch logró fugarse de la casa de su captor. La joven, que tenía solo 10 años cuando fue secuestrada por Wolfgang Priklopil, había pasado los últimos ocho años de su vida viviendo en un sótano sufriendo torturas físicas y psicológicas.



Una youtuber siguió la dieta de Adele durante una semana y documentó su experiencia: "Me sentía muy débil"



El caso ocurrió en Austria, pero recorrió el mundo entero y se convirtió en una de las historias criminales más escalofriantes de haya existido.

Miro hacia atrás en mi pasado, y veo que el comportamiento hostil fue probablemente una de las peores cosas, aseguró. Presenté muchas denuncias, pero nunca sucedió nada, porque consideran que es un área gris. Por ejemplo, si alguien me dice simplemente morite, la policía lo ve como una especie de sugerencia, no como una amenaza aguda. Llegó a un punto en el que me cansó, confesó.

El secuestro Un día después de haber vuelto de vacaciones con su padre, Natasha fue secuestrada. Fue el 2 de marzo de 1998, cuando tenía solo 10 años y había salido de su casa en Viena hacia la escuela. Durante los siguientes ocho años no se supo más de ella. Algunos testigos contaron que la habían visto subir a una camioneta blanca,por lo que la policía interrogó a 700 dueños de camionetas blancas de la zona, entre ellos, a Priklopil, un hombre de 36 años técnico en comunicación de Siemens, pero no tenía antecedentes ni había razones para dudar de él.

La relación entre la secuestrada y su captor llevó a miles de especulaciones debido a que, según informes filtrados de la policía, Natascha admitió que "voluntariamente" tuvo relaciones sexuales con Priklopil, lo que indicaría que ella sufría síndrome de Estocolmo. Sin embargo, Natasha dejó siempre muy en claro su opinión sobre Priklopil. "No hay duda de que era un criminal y no era buena persona", afirmó frente a periodistas. River Phoenix, el actor que se salió del molde y tuvo fatal destino, cumpliría 50 añosEl escape Pero todo cambió hace exactamente 14 años,cuando la joven estaba en el jardín de la casa limpiando el auto del secuestrador y aprovechó un momento de distracción de Priklopil para escapar.

A Natasha le ofrecieron cambiarse de identidad. Y se negó. "Me había enfrentado a toda la basura psíquica y a las oscuras fantasías de Priklopil, no me había dejado vencer. Y solo se quería ver en mí eso: una persona rota que nunca más va a levantar cabeza, que siempre va a depender de la ayuda de los demás. Cuando me negué a llevar ese estigma el resto de mi vida cambiaron las cosas",reflexionó la joven en una entrevista.



Natasha tiene hoy 32 años y no baja los brazos.Desde que escapó intentó embarcarse en diferentes proyectos, pero siempre con dificultades. Quiso estudiar para ser joyera, y también tuvo un breve programa televisivo de entrevistas. "Me resulta difícil confiar en la gente", admitió.