Natividad de la Virgen María, ¿qué se sabe de su nacimiento?

08 septiembre 2020.-La concepción inmaculada de María, es decir, sin el pecado original, encuentra antecedentes desde el Génesis (12; 1) al referirse a ella como una mujer vestida de sol, y el Evangelio de Lucas (1:28) narra que el Árcángel Gabriel fue enviado por Dios a la Virgen María, y le dice ’Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo’.



Fue el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX convirtió en dogma de fe la inmaculada concepción de María, mediante la bula Ineffabilis Deus, que dice:



’Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles’.



Casi cuatro años después de que se estableciera este dogma, en Lourdes, Francia, una humilde campesina, santa Bernardette Soubirous, tuvo 18 apariciones de la Virgen María, quien le reveló su nombre con estas palabras: ’Yo soy la Inmaculada Concepción’.



Cien años después, el 8 de septiembre de 1953, el Papa Pío XII decretó en su Carta Encíclica Fulgens Corona la celebración del primer Año Mariano en la historia de la Iglesia católica, y describía los sucesos de Lourdes con las siguientes palabras:



’Parece como si la Virgen Santísima hubiera querido confirmar de una manera prodigiosa el dictamen que el Vicario de su divino Hijo en la tierra, con el aplauso de toda la Iglesia, había pronunciado…’



¿Cómo sabemos que es la fecha de su nacimiento?

El cumpleaños de María se conoce por tradición pero no se menciona en la Biblia. La Iglesia de Francia señala que esta tradición inició en el territorio de Angers y que san Maurilio instituyó esta fiesta.



Se dice que el 8 de septiembre, un hombre de la comunidad escuchó a los ángeles cantando en el cielo, y al preguntarles la razón, le dijeron que estaban muy alegres porque la Virgen había nacido ese día. Esta revelación ocurrió en el año 430, y san Maurilio era obispo de Angers.

¿Quiénes fueron los padres de María?

La tradición señala que los padres de la Virgen María fueron san Joaquín y santa Ana, aunque sus nombres no figuran en la Biblia. Donde aparecen es en un Evangelio Apócrifo conocido como Protoevangelio de Santiago, cuyo origen data del siglo II al IV, y da cuenta del nacimiento de la Virgen María, no obstante, el nombre de Ana es mencionado tres veces en el Antiguo Testamento.



Este Protoevangelio, que abarca menos de 50 páginas, narra que Joaquín no tenía hijos por lo cual se fue al desierto donde permaneció 40 días para orar y ayunar, en tanto Ana ’se lamentaba y gemía doblemente diciendo: lloraré mi viudez y mi esterilidad’.



Un ángel se presentó a santa Ana y le anunció que el Señor había escuchado sus ruegos: ’Concebirás y darás a luz y de tu prole se hablará en todo el mundo’.



Ana respondió: Vive el Señor, mi Dios, que, si llego a tener algún fruto de bendición, sea niño o niña, lo llevaré como ofrenda al Señor y estará a su servicio todos los días de su vida.



Por su parte, Joaquín también tuvo la visitación de un ángel en el desierto que le dijo: ’El Señor ha escuchado tu ruego; baja pues de aquí que Ana, tu mujer, va a concebir en su seno’.



Posteriormente, el documento narra el nacimiento de la Santísima Virgen María: ’Y se le cumplió a Ana su tiempo y en el mes noveno alumbró. Y preguntó a la comadrona: ¿Qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona respondió: una niña. Entonces Ana exclamó: mi alma ha sido bendecida. Y reclinó a la niña en la cuna. Habiendo transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre Mariam’.



La Iglesia tiene diversas fiestas a María

La Iglesia tiene varias fiestas marianas: La Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre); Santa María, Madre de Dios (1 de enero); La Anunciación del Señor. (25 de marzo) y La Asunción de la Virgen María. (15 de agosto). Además, existen las fiestas de La Presentación de Jesús en el Templo (2 de febrero); La Visitación de la Virgen María (31 de mayo) y La Natividad de la Virgen María (8 de setiembre).



Hay otras más: la presentación de la Virgen María (21 de noviembre); Nuestra Señora de Lourdes (11 de febrero); Inmaculado Corazón de la Virgen María; Nuestra Señora del Carmen (16 de julio); la dedicación de la Basílica de Santa María (5 de agosto); María Reina (22 de agosto); Nuestra Señora de los Dolores (15 de setiembre) y Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre).



En el México, la Virgen de Guadalupe era celebrada inicialmente el 8 de septiembre, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, y para que tuviera misa propia, se realizaron las Informaciones Jurídicas de 1666, para que el Vaticano removiera la fiesta al 12 de diciembre, en el aniversario de las apariciones.