El diputado federal y vocero de la alianza "Va por Nayarit’’, Ramón Cambero, aseguró que el candidato de MORENA al Gobierno de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se está desplomado en las encuestas porque le sigue mintiendo a las familias de Nayarit.



Ramón Cambero dijo en una entrevista que Navarro Quintero le está mintiendo a los nayaritas porque no ha querido aclarar sus nexos con el ex gobernador Roberto Sandoval y el ex fiscal detenido en Estados Unidos, Edgar Veytia, pero además, agregó, le ha mentido a los nayaritas al negar que recibió de la Universidad Autónoma de Nayarit, una "jugosa" pensión sin haber dado clases.



El vocero de la alianza "Va por Nayarit", Ramón Cambero, dijo que Navarro Quintero solo aparece cuando hay elecciones, no ha tenido el valor de dar la cara y hablar de frente para explicar por qué votó como Senador para desaparecer el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, así cómo otros apoyos y programas que sí beneficiaban a las familias de Nayarit.