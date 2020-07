Naya Rivera fue considerada muerta; autoridades buscan su cuerpo

Más de 24 horas pasaron desde que la actriz Naya Rivera desapareció después de haber ido a un paseo en bote en el Lago Piru, en California. La búsqueda de la actriz comenzó el pasado miércoles, sin embargo la suspendieron al anochecer.



Este jueves se reanudó la operación al amanecer, pero el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura le explicó a la televisora de la NBC que ya no buscan a la actriz con vida y que ahora es una ’operación de recuperación’.



El diputado del Sheriff, Chris Dyer, aclaró que el cambio de operaciones no cambiaría los esfuerzos realizados para localizar a Rivera. ’El objetivo sigue siendo llevar a la Sra. Rivera a casa con su familia para que puedan tener un cierre’, declaró.





Por lo pronto, de acuerdo con el departamento de Ventura, los esfuerzos se multiplicaron para hacer la búsqueda más eficiente.



’Más de 100 policías y personal de emergencia, incluidos varios equipos de buceo de los departamentos del sheriff de la región, están buscando en las profundidades del lago Piru el cuerpo de Naya Rivera, que está desaparecida con todos los indicios de que se ahogó en el lago Piru. La cantidad de personal en la escena es aproximadamente el doble de la cantidad de personas que estaban buscando ayer después de que el hijo de Rivera fuera encontrado solo en un bote en el lago, que está a unos 80 kilómetros al noroeste de Los Ángeles’, informó el departamento.



Dyer también agregó que no hay señal o indicio alguno de que esto se trate de un asesinato, y todo apunta a un desafortunado accidente.



’Presumimos que ocurrió un accidente y que ella se ahogó en el lago[...] no había signos de juego sucio o de algo que salió mal, además de un trágico accidente’, agregó.



Aunado a esto, Dyer agregó que esta no era la primera vez que Rivera visitaba esta locación, pues estaba muy familiarizada con el lago.



’La Sra. Rivera vino aquí con su hijo, vinieron a disfrutar un día en el lago y rentaron un bote. La Sra. Rivera ya había ido al lago antes, estaba familiarizada con él’, contó Dyer, quien dijo que no tenía ningún detalle acerca de las habilidades de natación de Rivera.



En esta declaración también dijo que la familia de la cantante ya estaba presente en la zona.