Nayarit entre las entidades más seguras

Por Norma Cardoso



Este viernes, en la conferencia de prensa, la llamada ’Mañanera’, del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el informe mensual en materia de seguridad pública, esta vez correspondiente al mes de marzo de 2020.



En relación a los homicidios dolosos, se informó que, hubo un ligero incremento en relación al mes anterior, con 3 mil casos; en donde el índice más alto se observó el estado de Guanajuato,, puesto que en el acumulado de enero a marzo de este año, dicha entidad tuvo 1 mil 163 casos, mientras que en Nayarit 42.



En cuanto a robo de vehículos, la administración federal recibió en 15 mil 544; no obstante esta cantidad alta, se muestra que para marzo hubo una reducción a 10 mil 739. Resalta que Nayarit está entre los estados con las cifras más bajas con 69, después Campeche que tiene 30 y Yucatán 11; y en referencia por tasa por cada 100 mil habitantes, Nayarit se sitúa en los lugares más bajos con el 5.35.



Se informó que, en el periodo de la administración federal, los secuestros han disminuido, ya que en el mes anterior hubo 92 secuestros en todo el país, entidades como el Estado de México, Veracruz y Morelos; tienen la incidencia más alta.



Hay estados como Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango y Nayarit, donde no se registró ningún secuestro.



En lo que respecta a robo en sus diferentes modalidades, las cifras correspondientes al mes de marzo de 2020, es inferior en 15 por ciento respecto a diciembre de 2018 y la cifra es inferior en 2.55 por ciento respecto a febrero de 2020.



En el acumulado de enero a marzo de 2020, Nayarit tiene la cifra más baja de robo total que es de 241, seguido por Campeche con 253 y Yucatán con 566; y la más alta recae en el Estado de México con 38 mil 670 y la Ciudad de México con 24 mil 296.



Tomando en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes, Yucatán está en el lugar más bajo con 11.49, seguido de Nayarit con 18.70.



Sobre el feminicidio, dijo el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana federal, Alfonso Durazo que representan un reto para este gobierno y que se trabaja para mantener la tendencia a la baja.



Las cifras absolutas del feminicidio en México, acumulado enero a marzo de 2020, en total fue de 244. Hubo más feminicidios en el Estado de México con 34, Veracruz con 27, Puebla 22 y Nuevo León con 20.



Los estados que no tuvieron ningún feminicidio son Baja California Sur y Tlaxcala; las entidades con un feminicidio cada una fueron Querétaro y Aguascalientes; y con dos feminicidios están Yucatán, Campeche, Zacatecas y Nayarit.



El delito de extorsión, la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es superior en 18.34 por ciento respecto a diciembre de 2018, sin embargo, es menor en 6.80 por ciento respecto a febrero de 2019.



Los estados de mayor incidencia en el delito de extorsión en el acumulado de enero a marzo de 2020 son: Estado de México con 633, Jalisco con 194 y Veracruz 192. Los que tienen menor número son: Guanajuato con 5, Chihuahua con 3, Michoacán y Tlaxcala con 1.



Las entidades federativas que no tienen ningún caso de extorsión son Nayarit y Yucatán.



En estas últimas cifras, con respecto a Nayarit, no significan que no se dio este delito, sino que la gente no denunció porque no quiso o en la misma Fiscalía no le quisieron aceptar su denuncia, como ya se ha sabido en varias ocasiones, donde van y los mismos ministerios públicos les dicen a las personas que no tienen caso que denuncien si no saben quien los extorsionó.