Necaxa cae ante Tigres en su debut del GUARD1ANES 2020

Los Rayos del Necaxa comenzaron su andar esta noche en el Torneo Guard1anes

2020 cuando recibieron la visita de Tigres en el Estadio Victoria. Los visitantes se

Impusieron por marcador de tres goles a cero.



Alfonso Sosa alineó a Ángel Malagón; Carlos Guzmán, Julio González, Mario de

Luna, Unai Bilbao, Raúl Sandoval; Yerko Leiva, David Cabrera, José Cobián; Maxi

Salas y Martín Barragán.



Por su parte, Ricardo Ferretti salió con Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Francisco

Meza, Hugo Ayala, Edgar Dueñas; Guido Pizarro, Rafael Carioca, Javier Aquino,

Luis Quiñones; Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac.



Durante los primeros minutos del encuentro, ambas escuadras buscaron asentarse dentro del terreno de juego, sin embargo, fue Tigres quien aprovechó y en su primera llegada de peligro, se fue al frente luego de que Gignac cabeceara con potencia un servicio a segunda palo y dejara sin oportunidad a Malagón en el fondo.

Tras irse en desventaja, los Rayos buscaron reaccionar, pero no lograron hilvanar

pases para construir jugadas e ir al frente. El cuadro felino se hizo de la pelota y

jugó en territorio necaxista.



El conjunto visitante consiguió el segundo tanto cuando Aquino desbordó por

la izquierda y mandó diagonal retrasada para que el chileno Eduardo Vargas definiera de derecha y ampliar la ventaja de los suyos previo al entretiempo.



Para la segunda mitad, el estratega de los Rayos lanzó tres modificaciones, dándole ingreso a Jairo González, Ricardo Chávez y Jhoao Rodríguez, quienes tomaron los lugares de Raúl Sandoval, Carlos Guzmán y Yerko Leiva, respectivamente.



Martín Barragán había descontado por los rojiblancos cuando definió correctamente de derecha, sin embargo, se señaló una posición adelantada y el tanto fue invalidado.



Necaxa mejoró con el pasar de los minutos y tuvo más llegada, pero los intentos se quedaron en eso. Ian González hizo su debut con el conjunto hidrocálido cuando tomó el lugar de José Cobián.



Tigres anotó el tercero del partido cuando Jairo González intentó salir jugando en

su propia área, el jugador fue despojado de la pelota y le quedó a Gignac para que

éste únicamente definiera.



Aunque los Rayos no bajaron los brazos y fueron al frente para intentar descontar,

no fueron contundentes y el encuentro terminó. El próximo viernes, Necaxa viajará

a la frontera para enfrentar a Juárez FC.