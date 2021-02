NECAXA mal y de malas cae ante Cruz Azul en Aguascalientes

En el Estadio Victoria, los Rayos del Necaxa recibieron la visita de Cruz

Azul en partido correspondiente a la jornada 5 del Guard1anes Clausura 2021. El

equipo visitante se llevó la victoria al imponerse 0-2.



José Guadalupe Cruz alineó con Ángel Malagón; Julio González, Mario de Luna,

Unai Bilbao, Idekel Domínguez; David Cabrera, Alejandro Andrade, Raúl Sandoval,

Alejandro Zendejas; Ian González y Martín Barragán.



Por su parte, Juan Reynoso salió con Jesús Corona; Joaquín Martínez, Julio César

Domínguez, Juan Escobar, Adrián Aldrete; Luis Romo, Rafael Baca, Orbelín

Pineda; Roberto Alvarado, Jonathan Rodríguez, Santiago Giménez.



El partido arrancó y rápidamente fue Cruz Azul quien se fue al frente por conducto

de Luis Romo. Rodríguez desbordó por izquierda y metió un servicio para Giménez,

quien le cedió a Romo para que disparara con potencia desde fuera del área y así

adelantara a los suyos.



Tras el gol, los Rayos intentaron reaccionar y aunque buscaron generar peligro, no

lograron profundizar. Al minuto 25, los celestes anotaron el segundo cuando Juan

Escobar se elevó en un tiro de esquina y cabeceó para vencer a Malagón.



Alejandro Zendejas tuvo una oportunidad para descontar cuando Ian González

desbordó por la banda izquierda y mandó un servicio para Zendejas, que sacó tiro

de zurda, pero Corona aguantó y atajó.



Antes de que acabara la primera mitad, el capitán de los Rayos, David Cabrera tuvo

que abandonar el terreno de juego por una molestia, en su lugar ingresó Daniel

López. Minutos después, el silbante señaló el final de los primeros 45 minutos.

Para el complemento, Maxi Salas entró al terreno de juego, relevando a Raúl

Sandoval. Con el movimiento, Necaxa intentó ir al frente e incomodar a Corona. El

propio Salas fue quien provocó una oportunidad cuando metió un disparo de zurda

desde fuera del área y aunque Corona escupió el rebote, Martín Barragán no pudo

mandar la pelota al fondo, estrellando el tiro en el portero de la Máquina.



La visita había marcado el tercero por obra de Orbelín Pineda, aunque tras una

revisión en el VAR, la anotación fue invalidada. El oriundo de Aguascalientes, Bryan

Casas realizó su debut en primera división cuando ingresó por Martín Barragán. De

igual manera, Jair Pereira regresó a las canchas al relevar a Mario de Luna.



Bryan Casas se quedó cerca de estrenarse en el máximo circuito cuando se anticipó

en el área y conectó de cabeza con dirección de gol, pero Corona alcanzó a

reaccionar y evitó el tanto.



Necaxa lo intentó hasta el final, sin embargo, no pudieron concretar y Cruz Azul se

llevó los tres puntos. El próximo sábado, los Rayos visitarán a Chivas en actividad

de la fecha 6 del Guard1anes Clausura 2021.