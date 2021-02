Hoy por la noche en el Estadio Akron, Necaxa y Chivas se enfrentaron en partido

correspondiente a la jornada 6 del Guard1anes Clausura 2021.

El encuentro terminó empatado a dos goles.



José Guadalupe Cruz alineó a Ángel Malagón; Julio González, Mario de Luna, Jair

Pereira, Unai Bilbao, Idekel Domínguez; Jairo González, Alejandro Andrade,

Alejandro Zendejas; Maxi Salas e Ian González.



Por su parte, Víctor Manuel Vucetich salió con Raúl Gudiño; Jesús Sánchez, Hiram Mier, Antonio Briseño, Alejandro Mayorga; Jesús Molina, Eduardo Torres, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Uriel Antuna; José Juan Macías.



Los primeros minutos del partido sirvieron para que ambas escuadras se asentaran dentro del terreno de juego y aunque Chivas empezó a proponer un poco más, no trascendieron sus ataques.



Por el contrario, fueron los Rayos quienes dieron el primer aviso por medio de

Alejandro Andrade. El canterano de Necaxa entró al área y sacó un potente disparo de zurda, pero Gudiño alcanzó a desviar la pelota y evitó la caída de su marco.



Más tarde, Idekel Domínguez robó una pelota anticipándose a un cambio de juego

y condujo hacia adelante para luego servirle un pase a Ian González, quien dentro

del área se quitó la marca de Mier y definió de zurda por en medio de las piernas

del portero para mandar a los Rayos al frente.



No obstante, cuando el primer tiempo estaba por concluir, Brizuela desbordó por la

pradera derecha y envió un servicio que Mario de Luna no pudo cortar y Jesús

Angulo definió barriéndose para empatar el partido.



Para la segunda mitad, Necaxa retomó su ventaja luego de que en una jugada a

balón parado, Jairo González colgó un buen servicio al área y en su afán por

despejar, Macías desvió con la cabeza y mandó la pelota al fondo de su propia

puerta.



Tras el gol, el ’Profe’ Cruz mandó su primera modificación cuando le dio ingreso a

Martín Barragán y le otorgó descanso a Maxi Salas. Minutos después, Fernando

Arce también entró al campo en el lugar de Ian González.



Guadalajara intentó profundizar para generar peligro, pero el aparato defensivo de

los Rayos se comportó a la altura y no permitió ningún daño. Raúl Sandoval relevó

a Idekel Domínguez en tiempo de compensación.



Cuando el partido estaba por terminar, Chivas empató el partido por conducto de

José Juan Macías, quien remató de cabeza dentro del área y aunque Malagón se

lanzó, no pudo atajar, por lo que el partido acabó con repartición de unidades.

El próximo viernes, Necaxa recibirá a los Rayados de Monterrey en Aguascalientes.