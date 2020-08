Necaxa y Rayados dividen unidades al empatar a uno en Monterrey

Ambas escuadras repartieron unidades tras empatar a un gol.

Por parte de Necaxa, Unai Bilbao se hizo presente en el marcador.



Alfonso Sosa alineó a Ángel Malagón; Ricardo Chávez, Julio González, Unai Bilbao, Idekel Domínguez; Claudio Baeza, David Cabrera, Fernando Arce, Jhoao Rodríguez, Juan Delgado; Lucas Passerini.



Por su parte, Antonio Mohamed salió con Luis Cárdenas; Stefan Medina, Nicolás Sánchez, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Matías Kranevitter, Celso Ortíz, Carlos Rodríguez; Avilés Hurtado, Vincent Janssen, Rogelio Funes Mori.



El encuentro arranco a buen ritmo, con ambos cuadros buscando tener la pelota y posteriormente atacar a su rival. No obstante, las acciones se trabaron en media cancha y no hubo peligro en las áreas.



Monterrey tuvo las primeras en un par de desbordes, pero Malagón y la zaga estuvieron atentos para despejar el peligro.

Los Rayos también tuvieron su oportunidad en los pies del atacante argentino Lucas Passerini, que quedó de frente a Cárdena y disparó de derecha, pero el portero achicó y atajó el intento.

Los locales buscaron la ventaja en la pizarra antes del descanso y crearon ocasiones peligrosas sobre la cabaña hidrocálida. Primero fue Jesús Gallardo el que lo intentó con un disparo desde fuera del área, mismo que Malagón envió a tiro de esquina.



Después lo intentó Funes Mori con un cabezazo, pero el arquero de Necaxa estuvo atento y contuvo el remate. Antes del descanso, Malagón volvió a negarle el grito de gol a Funes Mori, que se había elevado en pelota parada y conectó de cabeza con dirección de arco, sin embargo, Malagón reaccionó y con lance impidió la anotación, enviando el juego empatado a ceros al entretiempo.



Para el complemento, Sosa realizó una modificación, dándole ingreso a Alejandro Zendejas, quien tomó el lugar del colombiano Jhoao Rodríguez. Los locales se fueron al frente al minuto 58 cuando Dorlan Pabón se abrió espacio afuera del área y sacó un disparo violento que dejó sin oportunidad a Malagón.



Maxi Salas tomó el terreno de juego para buscar el del empate y sustituyó a Fernando arce. Tras irse en desventaja, los de Aguascalientes reaccionaron y al 76, el español Unai Bilbao igualó la pizarra con un golazo. En una pelota parada, David Cabrera envió un centro al segundo palo y el vasco cerró la pinza con un cabezazo que alcanzó a meter de manera espectacular.



Sosa hizo su segunda modificación cuando le dio minutos a Martín Barragán y Sacrificó a Lucas Passerini. Necaxa lo siguió intentando y fue peligroso por medio de Juan Delgado.



En la recta final, Ian González también vio acción tras relevar al chileno Juan Delgado, aunque ya no hubo tiempo para más y el partido terminó empatado a un gol.

Los Rayos recibirán la visita de Santos Laguna el próximo viernes en Aguascalientes.