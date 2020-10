Necesaria atención a afectados por COVID

ISSSTE intensifica atención al cáncer de mama



CIUDAD DE MEXICO a 19 de Octubre del 2020.- Es urgente y necesaria la atención a los miles de trabajadores que por afectos de la pandemia se han quedado en ceros, sin empleo y sin ingresos, en industrias como la gastronómica, el turismo, el de la música y varios sectores más, que tienen imperiosa necesidad de ser atendidos, señaló el presidente del Congreso del Trabajo y líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.



El dirigente sindical habló así en el foro que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, que preside Armando Zúñiga Salinas en donde resalto que quedaba sobre la mesa la cuestión de los trabajadores que se quedan sin empleo, que no son pocos y también que si hay o no un apoyo por parte del Gobierno federal, de los gobiernos estatales o del gobierno de la Ciudad de México.



’Hay sectores que se han quedado prácticamente en ceros de ingresos como la industria gastronómica o como los músicos, que parece poco, pero es un sindicato muy grande de músicos; actividades que no son aparentemente de necesidad imperiosa para que la gente viva, pero sí para que vivan sus familias; los músicos con su parte y la gente de la industria gastronómica con las propinas, estoy hablando de algo donde trabajan cientos de miles de mexicanas y mexicanos en la gastronomía y en la música’.



En la ,publicación semana de la CTM también comentó que tuvieron una reunión los miembros del Consejo de Administración del Infonavit con el Presidente de la República, donde presentaron proyectos, porque hay mucha gente que no puede pagar su casa, y corre el riesgo de perderla, porque la ley así lo dice.



’Fue muy bien recibida por el Presidente la posición del sector obrero y quedó que ayudaría a que se modificaría la ley para que en este momento, aparte de que haya gente que no tiene trabajo, no le vayan a quitar su casa también, o se le vayan acumulando mensualidades que no ha podido pagar’.



En la Ciudad de México vemos que se hacen esfuerzos, pero esto debemos buscar que se haga nacional, porque sí aquí tenemos problemas graves, hay estados con gravísimos problemas; hay gente que ha perdido su empleo y aunque era un empleo muy precario, pero ya lo perdió; entonces seguramente aumentará la inseguridad, porque la gente tiene que comer.



Reiteró ’Nosotros directamente como CTM no podemos hacer más que cosas chiquitas, y eso se acaba y qué bueno que le sirvió a la gente, pero hacemos el intento; pero sí estamos todos juntos, las 40 organizaciones con la CTM, que formamos el Congreso del Trabajo sería mucho mejor’.



’Hoy es tiempo de sacar todo lo que se tenga para poder ayudar a la gente, la gran empresa, la industria automotriz, por ejemplo, toda la industria está trabajando, incluidos los que fabrican las partes; les dan bonos muy importantes, se pelean japoneses con koreanos, o con norteamericanos, con alemanes para ver quién manda más producción a Estados Unidos, esos trabajadores no tienen problemas, pero son un punto negro en el mapa nacional del obrerismo mexicano’.



Subrayó el dirigente cetemista ’Qué bueno que les vaya bien, otras industrias están muy bien, pero hay un hilo que cada vez se hace más delgado, puede ser muy grave que se rompa, y es la gente que vaya a empezar a tener hambre y no tenga qué comer’.



Por ello, hizo un llamado a las organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex para llegar a acuerdos como un momento extraordinario que estamos viviendo para salir adelante junto con el gobierno; además pidió que se sumara el representante de la OIT en México y otras organizaciones obreras como la CROC de Isaías González.



INTENSIFICA EL ISSSTE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA



Ante el aumento de casos de cáncer de mama en México en mujeres, y que por el envejecimiento poblacional se estima continuará al alza, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) intensificó estrategias preventivas para la detección precoz, difusión de riesgos, promoción de la autoexploración mensual para identificar alteraciones, así mismo la realización de campañas de detección en comunidades y el tamizaje con mastografía anual en mayores de 40 años, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el titular del Instituto afirmó que la prevención de esta enfermedad es asunto prioritario de salud y la estrategia del organismo se basa en sensibilizar e involucrar a la población femenina en prácticas de autocuidado y monitoreo médico periódico para realizar detección temprana y brindar tratamiento oportuno, lo que es clave para limitar daños, mejorar las expectativas y condiciones de vida.



A su vez, la Dirección Normativa de Salud, a cargo de Ramiro López Elizalde, precisó que el ISSSTE cuenta con una red de servicios preventivos que consta de 93 mastógrafos distribuidos en Hospitales Generales, Regionales, de Alta Especialidad y el Centro Médico Nacional ’20 de Noviembre’. Además, dijo, en mil 95 unidades médicas de primer nivel se promueve, realiza e instruye a mujeres en la exploración clínica preventiva de mamas para identificar alteraciones.



Para las mujeres mayores de 40 años, que constituyen un grupo de alto riesgo, el Instituto facilita el acceso a estudio de tamizaje a través del Sistema de Cita Telefónica para Mastografía (SCITMA), vinculado a 39 unidades médicas.



Señaló que de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial del ISSSTE 2019, el cáncer de mama está dentro de los siete tipos de enfermedades oncológicas con mayor atención, y en 2018 registró seis mil 896 casos en tratamiento, de los cuales, 79.4 por ciento son mujeres mayores de 50 años.



En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante en su incidencia en las últimas décadas. Con base en el reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó un 86 por ciento entre 2010 y 2019 pasando de 15.20 a 28.21 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, con 15 mil 182 nuevos casos en 2019.



El número de casos aumenta en proporción al incremento de la edad, lo que hace prever que solamente por el envejecimiento de la población, habrá un aumento sustancial en el número de casos en los próximos años.



La Dirección Normativa de Salud precisó que como en todos los padecimientos oncológicos las causas son multifactoriales como los no modificables: relacionados a antecedentes familiares de la enfermedad, ser portadores de mutaciones genéticas a cáncer, a la vida reproductiva y a condiciones biológicas como la edad avanzada, lo que es importante que cada mujer identifique para mantener su vigilancia y cuidado.



Otro grupo de factores relacionados a esta enfermedad son los modificables, como la obesidad, el sedentarismo y las adicciones al tabaco, alcohol, que se pueden evitar adoptando estilos de vida saludable, que el Instituto promueve ampliamente en su población derechohabiente a través de varios programas de educación y orientación de atención primaria a la salud.



Dadas estas condiciones multifactoriales y demográficas que inciden en el cáncer de mama, el Instituto fortalece las acciones preventivas para la detección oportuna y la canalización temprana a tratamiento, como estrategia fundamental para brindar atención más conservadora y efectiva contra la enfermedad, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de la población femenina afectada por este padecimiento…..



RESULTADOS EN HIDALGO Y COAHUILA DEJAN CLARO QUE EL PRI ESTÁ DE REGRESO: ALEJANDRO MORENO



Los resultados de la elección en Coahuila e Hidalgo, son un parteaguas para dejar claro que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está listo y está de regreso, afirmó el Presidente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno, al ratificar el triunfo contundente del tricolor en los 16 distritos de esta entidad y en al menos 32 municipios hidalguenses, incluidos Pachuca, Mineral de la Reforma y Tepeji.



En Hidalgo, dijo en conferencia de prensa, ’nos fue extraordinariamente bien’, ya que de gobernar en 16 municipios, el PRI detentará ahora al menos 32 ayuntamientos. Precisó que toda la zona metropolitana de Pachuca, la ganó el PRI, de acuerdo con los últimos datos preliminares de la elección.



Acompañado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, y candidatos triunfadores al Congreso local, el líder tricolor expresó su reconocimiento al buen gobierno de Omar Fayad Meneses en Hidalgo, a quien le manifestó el respaldo del priismo nacional, al tiempo que anunció que este lunes estará en esa entidad, para dar seguimiento a los resultados de la jornada electoral.



Informó que la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano, y los secretarios de Organización y de Acción Electoral, Ricardo Aguilar Castillo y Javier Casique Zárate, estuvieron en Hidalgo para acompañar a los candidatos durante los comicios.



Alejandro Moreno aseveró que el priismo nacional le reconoce al de Coahuila el triunfo de este domingo. Señaló que ’cuando hay estrategia, trabajo; cuando sé es un partido serio, firme, bajo un liderazgo comprometido, no sólo de tierra; que escucha, cercano a la militancia’, se obtienen los resultados que el PRI logró en la entidad.



Expresó, también, su reconocimiento al buen gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, que ha impulsado el crecimiento económico, la generación de empleos, la seguridad y, al mismo tiempo, ha manejado adecuadamente la pandemia.



Por su parte, el Presidente del CDE del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, celebró que con la información oficial del PREP del Instituto Estatal Electoral de esta entidad, los números son más que claros, y se confirma el ’carro completo’ de este instituto político; 16 de 16 distritos ganados; ’y todo Coahuila se pinta de verde, prácticamente’.



Agradeció al Presidente Alejandro Moreno y al CEN, por el enorme respaldo a las y los candidatos coahuilenses durante los 40 días de campaña oficial, y en el día de la elección. Pero también, dijo, porque ha estado presente desde el año pasado en Coahuila, para revisar y definir, en equipo, la estrategia y la ruta que se determinó, la cual hoy, llegó a buen puerto…..