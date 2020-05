Necesaria, la reconversión industrial para preservar empleos, coinciden senadores



La reapertura de algunos sectores para apoyar en la emergencia sanitaria, permitirá que no se pierdan puestos de trabajo, afirman.



Senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios coincidieron en la necesidad de reactivar algunos sectores de la industria para que la recuperación de la economía mexicana llegue lo antes posible. Esta reapertura, precisan, debe realizarse atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en materia de salud.



Durante una de las mesas virtuales de diálogo organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial nombrada ’Atención a la Crisis en las Cadenas de Valor de la Industria’, que se realizó en días pasados, aseguraron que la reconversión de diversos sectores de la industria será primordial para mantener empleos, reactivar la economía y apoyar en el combate a la pandemia.



De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), las industrias del país ya trabajan de manera conjunta con las autoridades gubernamentales para que el próximo 17 de mayo exista una reapertura en los sectores automotriz y de proveeduría, en medio de la actual crisis sanitaria.



El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha convocado a su gabinete para afinar el plan de reapertura económica y social, en el cual están analizando, por territorio y sector productivo, la posibilidad de retomar las actividades cotidianas de forma gradual y priorizando la salud de los ciudadanos. Dicho plan será presentado a más tardar el próximo jueves.



En este sentido, la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por el senador Ricardo Monreal Ávila, urgió al Consejo de Salubridad General, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir a las industrias del vestido y el calzado, y a las Pymes dedicadas a la textilería, en la fabricación de insumos médicos de carácter hospitalario.



La propuesta tiene el objetivo de apoyar el proceso de reactivación económica del país y respaldar a millones de mexicanas y mexicanos que dependen de dicha industria, así como ayudar en la elaboración de insumos y materiales necesarios para los trabajadores que combaten la emergencia sanitaria.



En su participación, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que se puede cuidar de la salud sin dejar de trabajar, por lo que en estos momentos se debe apostar por la reactivación de algunas empresas como las cadenas cerveceras, refresqueras y automotrices pues están en riesgo muchos empleos.



’Es importante ayudar a los trabajadores que se han quedado sin empleo, ya que tras superar la pandemia nos encontraremos con una severa crisis económica’, puntualizó.



El senador aseveró que algunas de estas industrias pueden considerarse como esenciales siempre y cuando atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ’Consideramos que es importante echar a andar estas cadenas de valor’, apuntó.



Añadió que la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será de gran importancia para nuestro país, ya que el 80 por ciento de la producción de la industria mexicana destinada a exportaciones se destina al país vecino del norte.



A su vez, la senadora Verónica Martínez García, de la fracción parlamentaria del PRI, se dijo convencida de que es posible cuidar la salud de las mexicanas y los mexicanos y a la vez mantener a flote la economía nacional. ’México nos necesita a todas y a todos unidos’, puntualizó.



Tenemos que emprender acciones que respalden los sectores productivos de nuestro país y con ello garantizar la conservación de los empleos que son el sustento para miles de familias mexicanas. Indicó que su bancada se unió al llamado para dejar de lado posiciones políticas y encaminarse a proteger y reactivar la economía nacional.



Para esto, la legisladora propuso reevaluar la clasificación de las actividades esenciales, considerando que las cadenas de valor tienen proveedurías y procesos subsecuentes en Norteamérica y otras partes del mundo, por lo que existe el riesgo de que las empresas pierdan los contratos firmados con empresas internacionales.



Detalló que muchas de las actividades consideradas no esenciales en México sí lo son para Estados Unidos y Canadá, por lo que es necesaria una homologación de criterios en la región para que México no esté en desventaja ante la entrada en vigor del T-MEC, pues muchas de las actividades de la cadena de valor mexicana son complementarias de los trabajos de nuestros socios comerciales.



El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, de la bancada del PAN, dijo que el sector vivienda también debe ser considerado como esencial, pues es fundamental para las y los mexicanos; además, aseguro, es un gran representante de las cadenas de valor, pues el producto terminado conjunta el trabajo de cientos o miles de actividades secundarias y terciarias.



Detalló que actualmente existen cerca de 35 millones de familias en México, de las cuales poco menos de 30 millones tienen casa, el 10 por ciento de estas viviendas están en situación de inhabitabilidad. Alrededor de 9 millones de familias no cuentan con servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.



Señaló que para atender la demanda de vivienda de los nuevos matrimonios, más de 500 mil al año, se tienen que construir alrededor de 50 mil casas nuevas cada mes, sin embargo, las cifras se encuentra lejos de estos números. ’No hay manera en que no sea constante y sonante la demanda de vivienda en México’, afirmó.



Reveló que desde el Senado se han impulsado diversos puntos de acuerdo para que se incremente el presupuesto destinado a la vivienda en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Añadió que se necesitan al menos 12 mil millones de pesos para la reactivación de dicho ramo, los cuales ayudarían a cerca de 200 mil familias a adquirir un hogar.