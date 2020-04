Necesaria reconversión

A causa de la pandemia por Covid-19, el mundo registra un capítulo inédito en su historia, donde si bien hasta el momento son ya más de dos millones 152 mil 700 casos confirmados y de ellos la cifra de decesos rebasa los 143 mil 800, en comparación con otras situaciones similares en otras épocas de la historia son mínimos,



Si bien esta cifra se mantiene hasta cierta forma contenida, ha sido por la labor de la Organización Mundial de la Salud con el respaldo de las autoridades de las diferentes naciones, pero de no haber sucedido así las pérdidas de vidas sería mucho mayores.



Gran mérito del control sanitario ha sido gracias a la decisión de que para evitar la expansión del contagio, las personas permanezcan encerradas en su domicilio y, en caso de salir a la calle por alguna necesidad, mantener la llamada sana distancia, pero ello implicó también el cierre de comercios, negocios, empresas, factorías así como el comercio informal.



Muchos empresarios han tenido que cerrar y ante la falta de ingresos y apoyos de las autoridades, lamentablemente y sin otro camino han tenido que despedir a sus empleados.



Sin embargo, también se han registrado casos donde aprovechan la difícil situación para reconvertir sus actividades a fin de mantenerse activos y superar la parálisis industrial, pero no han sido solo empresas de alto nivel o productividad, como las ahora dedicadas a elaborar gel antibacterial, alcohol, mascarillas de seguridad o equipo médico de apoyo



Un caso particular ha sido el de la aerolínea Viva Aerobús, que configuró temporalmente diez de sus naves Airbus A320 para realizar vuelos totalmente cargueros, a fin de adaptarse a la demanda actual y atender las necesidades surgidas de la emergencia sanitaria. Por ello, en cada avión se aprovecha el espacio en cabina y compartimentos inferiores, para lograr una capacidad de hasta 19 toneladas de carga.



Otro ejemplo sucede en el municipio de San Mateo Atenco, donde gran parte de sus habitantes se dedican a la manufactura de calzado y, ante la falta de ventas, varios empresarios decidieron reconvertir sus negocios y mientras se mantiene la crisis cambiaron su línea de producción para elaborar tapabocas, artículos que registran actualmente gran demanda. Cabe aclarar que para ello buscaron la asesoría necesaria y producir los mejores artículos posibles.



Probablemente no todos los negocios pueden reconvertirse, pero con estos ejemplos bien podrían analizar cómo aprovechar la crisis sanitaria a fin de mantenerse activos y evitar un mayor desempleo y las menores pérdidas económicas.