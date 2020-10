Necesario destinar mayor presupuesto a la educación inicial, señala Carmen de La Rosa presidenta del DIF Nezahualcóyotl

NEZAHUALCOYOTL, MÉX.-Pese a la reforma al artículo tercero constitucional en mayo de 2019 para incluir la educación inicial como parte de la educación básica, no se han destinado recursos suficientes para que este derecho fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas esté garantizado, por lo que la presidenta del Sistema Municipal DIF de Nezahualcóyotl, Carmen de la Rosa Mendoza, señaló que en la discusión del presupuesto federal 2021 debe privilegiarse el destinar mayores recursos para el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles.



La titular del organismo municipal precisó que, aunque la educación inicial actualmente en México también forma parte de la educación básica y por lo tanto es obligatoria, en la actualidad se tienen destinados en el país sólo 61 mil 877 millones de pesos, donde municipios como Nezahualcóyotl reciben recursos insuficientes, pues tan sólo en la localidad, 6.1 por ciento de su población total está conformado por niños y niñas entre los cero y los cuatro años de edad.



Señaló que la educación inicial es la que reciben los menores entre 0 y 3 años, la cual es fundamental porque los infantes aprenden a ser autónomos, desarrollan su creatividad, despiertan sus habilidades físicas y psicológicas que también les permitirán sentar las bases para la vida en un futuro, y ésta se imparte en estancias o guarderías con personal debidamente capacitado para impulsar la capacidad de aprendizaje de niños y niñas.



Enfatizó que las guarderías y estancias infantiles no solo brindan cuidados a los menores mientras sus padres o madres trabajan, sino que el funcionamiento de las mismas es idóneo para el desarrollo integral del infante, sin embargo, muchas de estas se encuentran lejos de los hogares o centros de trabajo de quienes requieren este servicio o tienen cupo limitado, por lo tanto es una necesidad que se cuente con estancias infantiles públicas suficientes para toda la población infantil de Nezahualcóyotl a fin de garantizar que sus tutores no paguen costos altos por este servicio, con personal capacitado para garantizar que la educación inicial sea integral.



Destacó que en estos momentos la educación en general está en una etapa crítica, pues la pandemia que se vive en la actualidad en nuestro país, ha dejado en evidencia las necesidades que deben cubrirse en el ámbito educativo, las cuales son críticas, pues en diversas pruebas realizadas a estudiantes, demuestran que carecen de conocimientos básicos necesarios, por lo que es importante encaminar acciones para mejorar la educación básica, que incluye la educación inicial como parte fundamental.



La presidenta del DIF municipal de Nezahualcóyotl, Carmen de la Rosa Mendoza afirmó que esta primera etapa de la vida de los pequeños es elemental para su desarrollo, pues las vivencias que tengan en ella los ayudarán a lograr de forma paulatina independencia y autonomía, por lo que es necesario dirigir acciones para que los favorecidos sean los niños y niñas de esta gran ciudad y con esto tengan un futuro más próspero, pues los infantes son la semilla de hoy y el futuro de mañana.