Necesario diseñar políticas públicas contra la violencia de género: Adela Román

La Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador significa un cambio radical donde las mujeres sean protagonistas, de lo contrario, el cambio no será posible, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo al clausurar la Jornada 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género.



En el evento organizado por el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), desde la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero", Román Ocampo destacó que la capacidad intelectual de las mujeres no es casualidad, y que las áreas de Gobierno más importantes en el país son hoy encabezadas precisamente por féminas, por lo que consideró imprescindible que la violencia de género sea una asignatura en la educación, desde los jardines de niños.



’La violencia se detendrá solo cuando nos empoderemos y demostremos nuestro valor. Tenemos que organizarnos, unificarnos para transformar al mundo que nos dejaron los gobiernos neoliberales del pasado’, sostuvo.



Como parte de este último día de actividades se presentó la videoconferencia ’Mecanismo emergente de la Alerta de Violencia de Género; alcances y limitaciones desde el ámbito municipal’, impartida por la antropóloga y exdiputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos, quien durante su intervención señaló que los grupos feministas ’no combatimos, sino, diseñamos políticas públicas participativas con la sociedad civil para dar seguimiento a los planes y alertas de violencia para actuar’.



La especialista hizo hincapié en la importancia de erradicar y no únicamente combatir la violencia de género, sino políticas que tomen en cuenta estas acciones, ’se trata de crear condiciones de seguridad, se trata también de garantizar que cese la violencia y hay que pedir los datos cada vez que hablamos de disminuir la violencia, debe haber organización social, un Estado que deje de ser parte de la impunidad y ser garante de la ley, dijo.



Al cierre de la Jornada de 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, asistieron las regidoras Alva Patricia Batani Giles y Liliana Quijano Buitrón, la síndica procuradora del municipio de Tlapa de Comonfort, Martha Angélica Marqués Rodríguez; la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez y la titular del Immujer, Marisol Wences Mina, entre otros funcionarios e invitados especiales.