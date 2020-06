Necesario el dialogo social en México

Cerrar brecha de desigualdad: FSTSE

Ante el panorama adverso que enfrentamos en el papis por la pandemia del COVID-19 el diálogo social y el tripartismo nos permitirá la construcción de una agenda sindical que permita dar atención a la seria de problemas como el empleo, el salario, la construcción de vivienda, señalo Luis Navarro, coordinador y analista de la Dirección Sectorial de los Trabajadores en el INFONAVIT.

Al participar en la mesa de trabajo: "El mercado laboral, empleo y contexto político". Señaló que es necesaria de la voluntad de todos para la integración de las acciones que pueda dar atención en forma rápida a la recuperación del salario, entre otras muchas cosas.

Hay una recomendación de la OIT, la 205, que considera temas de contingencia para activar la economía de los países y es importantísimo el dialogo social, es lo ideal.

Luis Navarro agregó que en otro tema que debemos atender es el trabajo tripartita porque obviamente tres cabezas piensa más que una y eso abona para que se construyan mejores productos, y no dejar solicitar a la calidad de la vivienda. Es una bandera que se tienen en la DST para beneficio de los trabajadores.

Sobre el diálogo social es Información importante para empleadores y trabajadores, así como autoridades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado una herramienta con 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de Covid-19.

La OIT señala que el enfoque de las políticas de regreso al trabajo deben centrarse en lo humano y situar los derechos de las personas como prioridad de las políticas económicas, sociales y medioambientales.

"El diálogo social –que congrega a las organizaciones de trabajadores y de empleadores– será crucial para generar la confianza y las políticas eficaces necesarias para una vuelta al trabajo segura", señala la OIT en su informe.

Las recomendaciones de la OIT se basan en especialistas de la organización y en las normas internacionales de trabajo.

’Antes de regresar al trabajo, los trabajadores deben confiar en que no se verán expuestos a riesgos indebidos [...] Para ayudar a reactivar cuanto antes las empresas y las economías, los trabajadores tendrán que colaborar con esas nuevas medidas", señala Deborah Greenfield, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT.

La OIT también ha tomado en cuenta las cuestiones psicosociales y los riesgos económicos debido a las distintas condiciones laborales propias del teletrabajo.

’En todas partes, las prácticas laborales inseguras son una amenaza tanto para la salud como para las empresas sostenibles. Así, antes de regresar al trabajo, los trabajadores deben confiar en que no se verán expuestos a riesgos indebidos’, afirma Greenfield.

’Además, para ayudar a reactivar cuanto antes las empresas y las economías, los trabajadores tendrán que colaborar con esas nuevas medidas. Esto significa que el diálogo social revestirá particular importancia, ya que es la vía más efectiva para plasmar información e ideas en las políticas y actuaciones, creando así las mejores condiciones para una recuperación rápida y equilibrada’, agrega.

Considerando que la seguridad y salud en el trabajo son una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias y para asegurar la continuidad de las empresas, la OIT publicó un listado de diez pasos con orientaciones a seguir para formular y aplicar protocolos de seguridad y salud, a nivel sectorial y/o de empresa, en base al diálogo social bipartito entre empleadores y trabajadores, que permitan un retorno al trabajo seguro y saludable y que actúen como una barrera frente a posibles nuevos brotes de contagio.

CERREMOS LA BRECHA DE DESIGUALDA LABORAL: FSTSE

Es urgente cerrar la brecha de desigualdad laboral, por ello hoy nos ocupa muy especialmente el personal de la rama médica, paramédica y grupos afines los cuales trabajan sin descanso en atender la emergencia sanitaria nacional, aseguró el dirigente de la Central FSTSE Joel Ayala Almeida, quien dijo que las reivindicaciones laborales tienen base firme en los derechos humanos que contempla la Constitución General de la República.

En este sentido, expresó, se da claridad para que se pronuncie el Gobierno Federal, para allanar todo trámite y en los hechos, proteger con beneficios y estímulos al personal que aún no cuenta con su base protectora y que ha ingresado al Sector Público con nombramientos que contradicen lo plasmado en la Ley Federal que ampara a los trabajadores de México, emitiendo fórmulas de contratación como ’honorarios’, ’eventuales’, ’a lista de raya’ y otras denominaciones de carácter administrativo.

Aprovechemos la convocatoria emitida al principio de la actual Administración Federal por el propio Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador de basificar a los trabajadores de la Salud, mediante un proceso gradual en el lapso comprendido de su gestión al frente de las instituciones del país.

Cabe mencionar de manera reiterativa que es a través del diálogo constructivo entre gobierno y trabajadores representados formalmente, como habrá de atenderse esta legítima demanda del gremio médico que opera en todo el país.

Aprovechamos la oportunidad para enviar un reconocimiento a todos los trabajadores y su dirigencia sindical que luchan incansablemente, ante esta pandemia san

INFONAVIT REANUDA ENTREGA DE ESCRITURAS DE CRÉDITOS OTORGADOS ENTRE 1972 Y 2007

En línea con el nuevo comienzo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que pone a sus derechohabientes al centro de todas sus acciones, y con el objetivo de brindarles certeza jurídica sobre su propiedad, se reanudó el servicio de entrega de escrituras registradas en la plataforma institucional, el cual se encontraba suspendido por cuestiones de mantenimiento desde 2015.

Al inicio de esta administración, en diciembre de 2018, se identificó esta problemática en detrimento de los derechos de las y los trabajadores y la transparencia institucional.

Con la visión de transformación digital y omnicanalidad del Instituto se dio prioridad al restablecimiento de este servicio a través de Mi Cuenta Infonavit, Infonatel y los Centros de Servicio Infonavit (CESI).

Si el crédito fue otorgado en el periodo de 1972 a 2007, las escrituras están bajo el resguardo del Instituto, por lo que el acreditado puede iniciar su trámite desde Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), llamando a Infonatel (800 008 3900) o bien acudiendo al CESI más cercano, donde se le proporcionará un folio para dar seguimiento a la entrega del documento.

Es importante recordar que, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, para ser atendido en los CESI se implementó un sistema de citas, con la finalidad de evitar aglomeraciones y proteger la salud de los colaboradores del Instituto y sus derechohabientes.

En el caso de los créditos colocados desde 2008, el acreditado deberá acudir con el Notario Público que elaboró la escritura. Si se desconoce esta información, el Instituto brinda asesoría a través de sus canales de atención (Mi Cuenta Infonavit o Infonatel).

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….

