Necesario que tres órdenes de gobierno trabajen sobre la conectividad en Mineral del Monte



Es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las autoridades municipales deben trabajar en coordinacion y que en el ambito de sus competencias para que se autoricen las concesiones y permisos correspondientes, con la finalidad de que se instale una antena repetidora para telefonía celular, en la localidad de Ciénega Larga, en Mineral del Monte, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y educación de la población.



El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, hizo la propuesta de exhorto durante la última sesión ordinaria en la que explicó que la localidad de Ciénega Larga de Mineral del Monte, no cuenta con una antena repetidora para telefonía celular, lo que provoca en dicha localidad y sus alrededores que no cuenten con señal de telefonía móvil ni de internet.



Como consecuencia de ello el ayuntamiento de Mineral del Monte le solicitó al Gobierno del estado de Hidalgo la colocación de dicha antena, todo esto sucedió el 12 de junio de 2019, y es la fecha que hasta ahorita no han recibido respuesta alguna y por ende no se les ha colocado, por ello se ven afectados los alumnos de dicha localidad, de igual forma se ve afectado el sector turístico debido a que las personas que visitan Eco Parque el Guajolote, Centro Turístico Peñas Cargadas y el Rancho Cinegético el Guajolote no tienen la posibilidad de mantenerse comunicados en las zonas de atracción, lo que se traduce en un mal servicio a los turistas.



’La inversión para la colocación de dicha antena es de 349 mil 989 pesos por lo que no representa una inversión tan grande monetariamente hablando, pero si significaría un beneficio mayor para los habitantes de la localidad y también a los turistas que la visitan’, detalló.



Dijo que, es de suma importancia que estas autoridades se coordinen para brindar una mayor accesibilidad a los servicios de internet y telefonía móvil, debido a que como consecuencia de la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, el Gobierno Federal en coordinación con la Secretaría de Salud instauraron el Programa Nacional que llevaba por nombre Jornada Nacional de la Sana Distancia, el cual básicamente consistía en el distanciamiento social, obligando a la población a quedarse en casa con la finalidad de cuidar la salud y evitar un aumento exponencial del SARS-CoV2 causante del Covid-19.



También recordó que, el Programa Aprende en Casa sacó a relucir un reto más en México ya que según porcentajes de Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento). Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 por ciento).