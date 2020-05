Necesario reactivar el turismo lo antes posible: HAF. —No hay políticas públicas enfocadas a disminuir la pobreza: MMA.



El turismo en México es una actividad económica fundamental, pero es aún más relevante en el estado de Guerrero, porque es el sector de servicios que genera la mayor parte de empleos formales e informales, por lo que resulta indispensable buscar los mecanismos para reactivar actividades, en un marco de máxima protección a los turistas y los trabajadores que los atienden.

Ante tal perspectiva, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, propuso en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) crear una Gran Alianza Nacional Emergente para darle un nuevo y vigoroso impulso a esa actividad, que resultó severamente afectada por la epidemia del Covid-19, que se haría con todos los protocolos sanitarios necesarios para la seguridad de visitantes y prestadores de servicios.

Efectivamente, es muy conocido que el turismo es la principal actividad económica en el estado y la que permite recuperar recursos en el breve plazo, pues aunque también son muy importantes las actividades agropecuarios y la minería, esas dependen de una recuperación más lenta a diferencia de los turistas que de inmediato dejen sus recursos en los hoteles, restaurantes y demás sitios formales o informales que les ofrecen sus mercancía o servicios.

En Guerrero, es sabido que son tres los sitios que dependen de los ingresos turísticos, como son Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, los dos primeros destinos de playa y el tercero como ciudad colonial, los que con los miles der turistas que arriban cada fin de semana y cada puente largo, pueden activar ese motor de la economía estatal y popular.

No se precisan fechas en las que podrá iniciar la reapertura de los hoteles, restaurantes y demás sitios de atención al turismo nacional y hasta del internacional que aún visita estos lugares del llamado Triángulo del Sol del estado.

(Por cierto que relacionado con esta actividad se conoció del infarto que sufrió el titular estatal del ramo, Ernesto Rodríguez Escalona, quien es atendido en la Ciudad de México. De la misma manera también está internado en un nosocomio capitalino el doctor Gustavo Alarcón Herrera, víctima del Covid-19. A ambos, el funcionario y el médico, generoso con los grupos populares, les deseamos una pronta recuperación y retorno a sus actividades profesionales).

NO HAY POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A DISMINUIR LA POBREZA: MMA. —Son preocupantes los pronósticos que advierten que al final de la actual epidemia del Covid-19 en México habrá 10 millones más de pobres, porque en estados como guerrero, donde la pobreza es la condición más notoria, pensar en que habrá un aumento importante en la cantidad de gente que caerá en condiciones de desamparo agrave la situación de la sociedad en el estado.

Desafortunadamente, las políticas públicas que se aplican en el país en la actualidad, no están enfocadas a atender o disminuir esa mala señal, planteó el secretario de Desarrollo Social de Guerrero, Mario Moreno Arcos.

Concretamente, el funcionario estatal plateó claramente que en lo personal ’no veo políticas públicas que estén abonando para resolver ese problema que ya tenemos encima y que se advierte aún más complicado hacia el futuro’.

Señaló junto con otros secretarios de desarrollo social de otras entidades, la necesidad de plantear a la secretaria federal de Bienestar la necesidad de aplicar con amplitud las políticas asistenciales en beneficio de los pobres del país, pero advierte MMA que en este momento no se ve a futuro que surjan las respuestas necesarias, pues aunque reparten dinero entre los grupos vulnerables, sólo resuelven los problemas por una vez y de manera inmediata, pero esa no puede ser la solución a largo plazo.

Destacó que en Guerrero el gobernador Astudillo ha buscado aplicar otras políticas que ayuden a sentar las bases de una mejor calidad de vida, pero la desafortunada presencia de esta pandemia hizo que surgieran más obstáculos, de modo que deben emplearse más fondos para atender la emergencia sanitaria y el gobierno federal no aporta más apoyos, sino por el contrario, los está recortando.

Aquí, de cada 100 insumos que se aportan al sector salud, incluidos ISSSTE e IMSS, sólo 6 los entrega el gobierno federal, lo cual es una cantidad totalmente insuficiente, sobre todo porque el estado tiene una grave carencia de fondos financieros de forma tradicional.

Lo que se advierte en este momento de crisis y emergencia nacional es que el gobierno federal está más enfocado en sus programas clientelares, en los que sabe que le darán votos para la elección del 2021, que en atender la situación nacional con programas de largo y mediano alcance, porque son los que pueden rendir mejores resultados.

Mario Moreno es un funcionario que ha logrado una amplia identificación con los grupos populares de Guerrero, porque siempre les ha prestado el apoyo que necesitan en la medida de sus posibilidades y ahora en esta emergencia ha buscado hacerlo de la mejor manera posible, aunque el gobierno federal les ha quitado programas que se entregaban en el estado y otras ayudas que beneficiaban directamente a la gente más necesitada.

De hecho, ahora, los recursos federales están dedicado y orientados a la ’compra de simpatías’, aunque finalmente en poco ayuden a mejorar las condiciones de viuda de los muchos millones de mexicanos en pobreza, que ahora aumentarán en mayor proporción que en cualquier etapa del pasado.

Se advierte que en Guerrero se hace el máximo esfuerzo posible para mejorar las condiciones de la gente, pero no hay apoyo ni programas apropiados del gobierno federal que ayuden a superar esta situación crítica de la pobreza en el estado y en el país.

Todo está enfocado a la compra de consciencias, concluye el comentarista.

