Necesario reducir el nivel de pobreza

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) organizó del 1 al 9 de julio la mayor cumbre en línea celebrada hasta ahora de representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos, con objeto de analizar los efectos de la COVID-19 en el mundo del trabajo y la forma de forjar un mejor futuro del trabajo después de la pandemia, ahora fincado en tres puntos básicos como es la disminución de la pobreza, la igualdad y cambio climático..

Estos aspectos constituyen elementos primordiales del proceso de recuperación; y las medidas que puede adoptar la comunidad internacional para promover el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

El director general de la OIT, Guy Ryder manifestó: ’Considero digno de mención el elevado grado de compromiso y determinación que se ha alcanzado conjuntamente para superar la crisis. Y para facilitar avances que propicien una situación más favorable. Sobre esta base podrá lograrse todo lo demás’.

’Disponemos de mecanismos muy eficaces para retomar la normalidad en el mundo del trabajo’, señaló Ryder. ’Algunos de ellos nos resultan muy familiares, como el diálogo social y las normas internacionales del trabajo. También contamos con un activo suplementario, en cierto modo innovador. Nuestra Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. Somos conscientes de su eficacia como hoja de ruta para ayudarnos a tomar medidas adecuadas en el futuro’.

Varios jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, participaron en el evento internacional, de tres días de duración, que tuvo lugar en línea. La Cumbre constituyó la mayor reunión en línea de trabajadores, empleadores y gobiernos celebrada hasta ahora, y contó con la participación de destacados dirigentes de las Naciones Unidas, la OMS, el FMI, la OMC y la OCDE.

António Guterres, secretario general de la ONU, manifestó: ’Esta cumbre mundial brinda la oportunidad a representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de formular medidas de respuesta eficaces’. La recuperación frente a la crisis ’no conlleva tener que escoger salud o empleo en detrimento de la economía. Todas esas esferas están mutuamente relacionadas. Obtendremos resultados satisfactorios o fracasaremos en todas ellas’.

’Contamos con un sólido punto de partida para facilitar la acción y la adopción de soluciones, a saber, la Declaración del Centenario de la OIT, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo 8 de los ODS sobre trabajo decente y crecimiento económico. La colaboración nos permitirá salir de esta crisis fortalecidos, con más empleo decente y un futuro más prometedor, igualitario y ecológico que redunde en beneficio de todos’, añadió Guterres.

’Nuestros sistemas, empleos y medios de subsistencia guardan una estrecha relación con la economía’, señaló el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). ’La OMS hace un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores del sector sanitario para que formulen programas eficaces y sostenibles a escala nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores sanitarios. Tenemos el deber de actuar de consuno para proteger a quienes nos protegen’.

En la Cumbre se debatieron varias estrategias que permitan subsanar las amplias vulnerabilidades que ha puesto de relieve la pandemia en el mundo del trabajo, en particular, las necesidades de las personas que realizan su trabajo sin protección social o en la economía informal; la promoción del empleo pleno y productivo y de empresas sostenibles; la adopción de medidas encaminadas a garantizar que la disminución de la pobreza, el fomento de la igualdad y la lucha contra el cambio climático constituyan elementos primordiales del proceso de recuperación; y las medidas que puede adoptar la comunidad internacional para promover el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible….

LA JUNTA FEDERAL DE CONCILICIACION Y ARBITRAJE IMPLEMENTA HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Para reducir la afluencia y concentración de personas, así como privilegiar la sana distancia, en atención a los protocolos de sanidad durante tiempos de pandemia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje implementó el uso de herramientas tecnológicas que permiten una comunicación directa y confiable con sus usuarios; además, abrió una Junta especial para dar atención prioritaria a procedimientos por COVID-19.

Se habilitó la oficialía de partes digital a través del ’Buzón de Promociones de Asuntos Individuales’, donde las partes en juicio podrán presentar únicamente promociones por vía electrónica, relacionadas con expedientes de cualquiera de las juntas especiales del país, en un horario de 8:30 a 24:00 horas de lunes a viernes.

Además, autoridades y dependencias gubernamentales podrán hacer uso de este buzón para rendir la información que les sea solicitada por este tribunal.

Asimismo, la Junta Federal habilitó la ventanilla de recepción en la oficialía de partes común de asuntos individuales de la junta especial Número 12 Bis, con sede en la Ciudad de México para atender con prioridad los procedimientos derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en su modalidad de declaración de beneficiarios.

Y con la intención de privilegiar la conciliación en los asuntos laborales y dar término al cierre de las juntas se implementó la programación de video conciliaciones, aplicable a todos los asuntos dentro y fuera de juicio.

Para agendar una videoconciliación se podrá hacer a través del ’buzón de información y citas’, ( http://buzonjfca.stps.gob.mx/ ) en la opción ’citas para platicas conciliatorias’, proporcionando datos básicos como: junta especial del conocimiento, número de expediente y adjuntar identificación oficial vigente. O también podrán enviar un correo electrónico a la dirección: [email protected]

EN 5 SORTEOS DIGITALES, EL ISSSTE HA ENTREGADO 10,851 MILLONES DE PESOS EN PRÉSTAMOS PERSONALES

En el marco de la estrategia del Gobierno de México para apoyar la reactivación económica del país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha entregado en este año 10 mil 851 millones de pesos en préstamos personales, lo que representa el 32 por ciento del avance de un total de 39 mil 340 millones de pesos proyectados al final de 2020, informó el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Edgar Díaz Garcilazo.

Explicó que en la quinta edición del Sorteo de Préstamos Personales, realizado el pasado 15 de julio, se repartieron 42 mil 222 créditos por un monto de dos mil 300 millones de pesos. Actualmente, esta dinámica ha beneficiado a 179 mil 397 derechohabientes, de los cuales 133 mil 552 ya adquirieron su préstamo.

Díaz Garcilazo puntualizó que los apoyos sociales que otorga el Gobierno de México como los préstamos personales a las y los trabajadores, pensionados y jubilados del ISSSTE, no tienen intermediarios y no se venden. Se entregan de manera transparente y equitativa, por lo que todos tienen las mismas posibilidades de participar y ganar. Como muestra de ello, en los sorteos realizados hasta el momento, un 23 por ciento de ganadores ha obtenido su primer préstamo personal.

Comunicó que previo a la emergencia sanitaria, el ISSSTE ya había repartido una bolsa de tres mil 941 millones de pesos, ahora, hasta este quinto sorteo el Instituto entregó seis mil 910 millones de pesos, con lo que se llegó a la suma total de 10 mil 851 millones de pesos. ’Ese es el esfuerzo que ha hecho la dependencia, esto es lo que ya se han llevado trabajadores, jubilados y pensionados por estos préstamos personales. Esta es la aportación que estamos haciendo y el esfuerzo que impulsamos para apoyar la economía’, remarcó Díaz Garcilazo.

Los ganadores tienen dos meses para realizar el trámite del cobro del préstamo; deberán ingresar a la oficina virtual del ISSSTE https://oficinavirtual.issste.gob.mx para conocer y aceptar las condiciones del préstamo, después se indicará el lugar y día de la semana -con los documentos requeridos- para recoger el cheque. La atención se dará con base en la inicial de su apellido: lunes, A,B y C; martes, D, E, F, G Y H; miércoles, I, J, K, L y M; jueves, N, Ñ, O, P, Q y R; y viernes, S, T, U, V, W, X, Y, y Z; esto con el fin de respetar siempre las medidas de Sana Distancia.

Desde el pasado 16 y hasta el 29 de julio, estarán abiertas las inscripciones para el sexto sorteo que se realizará el próximo 30 de julio. Pueden participar las y los trabajadores que estén activos con más de 6 meses de antigüedad bajo el régimen de incorporación total, o bien, ser jubilados y pensionados del Instituto; no tengan un préstamo vigente; no cuenten con adeudos y su CURP esté actualizada. Para registrarse deberán acceder a la página https://sipenet.issste.gob.mx

En este sexto sorteo se otorgarán 42 mil 222 préstamos con una bolsa de dos mil 300 millones de pesos con la misma distribución