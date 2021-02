Necesario renovar al poder judicial para una mejor impartición de justicia en Guerrero, considera el diputado Jesús Villanueva Vega

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 12 de febrero del 2021.- El ex coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Jesús Villanueva Vega, aseguró que durante su permanencia como presidente de la Junta de Coordinación Política se logró construir, en conjunto con las demás fuerzas políticas, una agenda en común de temas de suma trascendencia para el estado, aunque desafortunadamente se vieron afectados los trabajos por la pandemia sanitaria de Covid-19.

En entrevista, señaló que la semaforización y los lineamientos sanitarios para contrarrestar los contagios del Covid-19 obligó a pasar de las sesiones presenciales a la modalidad de sesiones virtuales, cambiando completamente la dinámica e impidiendo que pudieran desahogar de manera efectiva la agenda legislativa.

Abundó que entre los asuntos pendientes de ser sometidos a votación ante el Pleno, está la Ley de Austeridad, la Reforma Indígena, el tema del aborto y los matrimonios igualitarios, así como diferentes reformas en materia de paridad de género.

Se refirió, asimismo, a la imperante necesidad de hacer reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, algo que es de suma importancia para los ciudadanos y abogados de la entidad porque ya son alrededor de 21 años que no se hace nada al respecto, pese a las deficiencias mostradas.

En ese sentido, indicó que es necesario ciudadanizar el Consejo de la Judicatura, cambiar el esquema de la designación de los magistrados del TSJ, erradicar el nepotismo, garantizar la igualdad de género, acabar con la corrupción, entre otros.

Adelantó que esta es una reforma de gran calado que está pendiente, y reconoció al presidente del Tribunal porque ha mostrado mucha disposición para encaminar este tema y transitarlo antes de que concluya la legislatura.

El representante del distrito 17 local con sede en Coyuca de Catalán, de la región Tierra Caliente, resaltó la importancia de realizar modificaciones al Consejo de la Judicatura, para garantizar su independencia del Poder Judicial, ya que su integración actual es obsoleta y no le sirve a los ciudadanos. ’Porque la principal tarea del Consejo es vigilar el actuar de los jueces y magistrados’, apuntó.

Consideró imperante legislar en esta materia para poder erradicar la corrupción y el nepotismo al interior del Poder Judicial, evitando que familiares, esposas, hijos, hijas, hermanos, primos, etcétera, ostenten cargos de magistrados y jueces, negando la posibilidad de participar a los abogados que cuentan con la antigüedad y el perfil necesarios.

Y remató: ’Se debe garantizar, además, la paridad de género, para que las mujeres puedan ocupar puestos de jueces y magistradas, porque el rostro masculino siempre es el que más figura en estos espacios de impartición de justicia’.



