Necesario salvar vidas en el trabajo demandaran sindicatos

SINDICATOS DE TODO EL MUNDO DEMANDARAN QUE LA ORGANIZACION INTERACIONAL DEL TRABAJO INCLUYA A LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL EN EL TRABAJO



+Más de 124 mil a primera convocatoria de prepa en línea



+Pide el IMSS evitar especulación sobre la vacuna Covid-19



El 28 de abril se efectuará la Jornada Internacional de Conmemoración, en la que sindicatos de todo el mundo centrarán sus demandas en conseguir que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluya la salud y seguridad como un derecho fundamental en el trabajo.



Los derechos fundamentales en el trabajo establecidos por la OIT, que obligan a los Gobiernos al más alto nivel de rendición de cuentas, son:



Libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación de trabajo forzoso u obligatorio; abolición del trabajo infantil; y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.



Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: ’La pandemia ha dejado de manifiesto la falta de protección para los trabajadores y trabajadoras, y de hecho también para el público que accede a distintos lugares de trabajo. La evidencia recogida en todo el mundo muestra que el virus se está propagando en el trabajo, no solo en entornos sanitarios o de cuidados, sino también en fábricas, mataderos, almacenes, escuelas, oficinas, transporte y otros muchos sectores.



’Cuando 2,6 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, incluso antes de la pandemia, el panorama resulta ahora más sombrío que en cualquier otro momento de la historia reciente. Ya es hora de que Gobiernos y empleadores revaloricen la salud y seguridad ocupacional situándola al mismo nivel que otros derechos fundamentales en el trabajo’.



Impulso global



La Declaración del Centenario de la OIT, adoptada unánimemente en 2019 por Gobiernos, empleadores y sindicatos, incluye la promesa de proteger la salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras. La Constitución de la OIT incluye un compromiso similar, y la Organización Mundial de la Salud define ya la salud como un derecho humano fundamental.



El movimiento sindical está intentando ahora dar un impulso global para reforzar el estatus de la salud y seguridad en el trabajo al más alto nivel dentro de la OIT.



Si se incluye como un derecho fundamental de la OIT, supondría un mayor nivel de rendición de cuentas por parte de los Gobiernos y mayores obligaciones a la hora de garantizar el cumplimiento por parte de los empleadores.



’Cada diez segundos, alguien muere a causa de procedimientos poco estrictos en el lugar de trabajo. Una protección inadecuada o inexistente para un elevado número de trabajadores resultaba ya inaceptable antes de la pandemia; ahora supone un auténtico escándalo. Esto es algo que lleva mucho tiempo pendiente, y pedimos a todos los Gobiernos que cumplan sus obligaciones de proteger a los trabajadores y al público en general cuando acude a aquellos Necesario lugares donde hay gente trabajando. Se trata de un derecho fundamental’, añadió Sharan Burrow…..



SE REGISTRARON MAS DE 124 MIL ASPIRANTES A PRIMERA CONVOCATORIA A PREPA EN LINEA



La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, informa que más de 124 mil aspirantes se registraron en el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea-SEP, durante la primera convocatoria del año, que concluyó este 5 de febrero.



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, comentó que Prepa en Línea-SEP es un proyecto educativo incluyente, equitativo, accesible y sin costo alguno, en el que participa gente con gran determinación, como lo demuestra el número de aspirantes.



La Subsecretaría de Educación Media Superior detalló que Prepa en Línea-SEP contribuye a que ninguna persona se quede sin la oportunidad de desarrollarse, de formar parte de su comunidad y de participar en la creación de un ambiente de paz, como lo establece la política educativa del Gobierno de la Cuarta Transformación.



Este sistema educativo es un servicio público, gratuito y de calidad que el Gobierno de México pone a disposición de quienes desean iniciar, retomar o concluir sus estudios de bachillerato, ampliando las oportunidades educativas disponibles para cursar el nivel Medio Superior.



Prepa en Línea-SEP es una opción educativa, en la modalidad virtual, donde las y los estudiantes interactúan con figuras de apoyo por medio de un aula virtual y recursos educativos innovadores, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones de algún plantel u oficina en ningún momento de la trayectoria educativa.



A raíz de la pandemia mundial generada por COVID-19 y bajo la indicación de las autoridades sanitarias, las recientes convocatorias de registro a Prepa en Línea-SEP han obtenido un mayor número de aspirantes, en comparación a convocatorias de años anteriores.



Como parte del primer proceso de ingreso 2021, todos los aspirantes que completaron su registro cursarán el módulo propedéutico del 15 de febrero al 14 de marzo de 2021, en el que desarrollarán los aprendizajes y las competencias necesarias para navegar en la plataforma virtual y aprovechar los recursos educativos multimedia que serán parte importante en su formación académica.



Los 21 mil aspirantes que obtengan las calificaciones más altas en el módulo propedéutico se matricularán oficialmente en esta modalidad educativa. Los resultados de este módulo se publicarán del 22 de marzo al 4 de abril en la página oficial de Prepa en Línea-SEP.



Los aspirantes que no hayan logrado matricularse en esta ocasión, podrán hacerlo en alguna de las tres convocatorias más que se abrirán a lo largo de este año.



Dada la flexibilidad del modelo educativo, las y los estudiantes tienen la oportunidad de combinar sus estudios con actividades laborales, deportivas, artísticas, u otras; muestra de ello es que 63 por ciento de los estudiantes de esta opción educativa tienen un empleo.



El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como el internet, permiten que este servicio logre una cobertura nacional e internacional, de esta manera, parte de la matrícula de Prepa en Línea-SEP la integran ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero.



Durante toda su trayectoria académica, las y los estudiantes reciben acompañamiento permanente de asesores virtuales y tutores que los motivan a continuar sus estudios, hacen un seguimiento de su trayecto educativo y los apoyan para resolver dudas relacionadas con los contenidos de las asignaturas.



Los interesados en conocer información más detallada acerca de Prepa en Línea-SEP la encontrarán en su sitio oficial: www.prepaenlinea.sep.gob.mx/...



PIDE IMSS A POBLACION EVITAR DESINFORMACION Y ESPECULACIONES SOBRE VACUNA COVID



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió evitar la desinformación y especulaciones sin fundamento sobre los efectos de la inmunización contra el COVID-19, ya que no existe evidencia que demuestre que por sí sola la vacuna pueda tener efectos negativos sobre las personas.



Al respecto el doctor Eduardo González Guerra, jefe de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles y responsable de la notificación de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización (ESAVI), señaló que de acuerdo con la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna, publicada por la Secretaría de Salud, la probabilidad de que se presente una reacción alérgica grave es muy baja a nivel mundial.



En México ’la misma fluctúa entre 1 en cada 100 mil, a 1 en cada millón de personas vacunadas con biológicos diferentes a éste’.



Señaló que a la fecha en el Seguro Social se han presentado 2 mil 724 ESAVI no graves y únicamente 10 graves, y en todos se ha seguido el protocolo establecido.



González Guerra subrayó que ’cualquier reacción a la vacuna es estudiada por un grupo sectorial especializado, quien evalúa y da seguimiento a estos casos’. Afirmó que los eventos atribuibles a la vacuna son escasos y la sintomatología es similar al resto de las vacunas.



Informó que para investigar el impacto de las vacunas contra COVID-19 en la salud de las personas, la comunidad internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha desarrollado metodologías exhaustivas para determinar las causas de los ESAVI.



’La intención es buscar activamente todos los sucesos que podrían ser o no causales y, por lo tanto, se llaman supuestamente atribuibles para estudiarlos y clasificarlos’, manifestó.



El jefe de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles del IMSS precisó que dicha metodología es común para todo el sector salud, ya que independientemente del lugar donde sea vacunada una persona se pueda dar el mismo seguimiento.



Aclaró que se establecen tres tipos de ESAVI: graves, no graves o conglomerados. Para el caso específico de la vacuna contra COVID-19 la notificación de estos eventos se realiza de manera inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



’Una vez que se cuenta con esta información, los casos son analizados por el Comité Nacional de expertos de ESAVI, convocados por el CENSIA, donde participan autoridades sanitarias de todo el sector, y en caso necesario, se apoya ante la Red de Laboratorio de Referencia Nacional. Finalmente, después de la dictaminación se realiza una retroalimentación al personal operativo’, indicó…..