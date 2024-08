Necesario una policía metropolitana en Nezahualcóyotl : Adolfo Cerqueda

Los problemas que vive el Valle de México, entre ellos la inseguridad, se deben atender desde una visión metropolitana, pues tan solo Nezahualcóyotl comparte el 60 por ciento de sus límites territoriales con cuatro alcaldías de la Ciudad de México y en ese sentido, coordinarse por el bien de la población nos debe llevar a colaborar a fin de detectar riesgos de forma oportuna por mencionar algunos puntos, así lo manifestó el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, al inaugurar el Sexto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, en la Universidad La Salle de la localidad.



El alcalde precisó, ante Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal, en representación de Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México y de la gobernadora de dicha entidad Delfina Gómez Álvarez, diputadas y diputados federales y locales, policías municipales de diferentes entidades, vecinas y vecinos de la localidad, que esta policía metropolitana no solo debe ser para coordinar operativos sino se debe formar una especie de gabinete donde participen representantes de todas las corporaciones locales, así como las de la Ciudad de México y del Estado de México, lo que permitiría tener mejores resultados en favor de la población.



Aseguró que esta visión metropolitana la comparten tanto la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada como la gobernadora Delfina Gómez, por lo que será menos complicado llevar a cabo este tipo de políticas públicas, al tiempo que recordó que en la campaña electoral pasada propuso atender diversas problemáticas que afectan a la población del Valle de México con una visión metropolitana y en ese camino seguirá insistiendo.



Resaltó que este Congreso se lleva a cabo por sexta ocasión en la cual participan 98 municipios del Estado de México y de diversas entidades del país, expertos y académicos tanto mexicanos, como de otros países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que reconoció al diputado federal electo por el distrito 17 Juan Hugo de la Rosa García, así como al asesor en temas de seguridad de la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl Jorge Amador Amador, por haber puesto en marcha este gran proyecto.



Mencionó que este evento ha servido como un ejercicio para el fortalecimiento de la seguridad y la proximidad social en el intercambio de experiencias.



Destacó que si bien el modelo de seguridad de proximidad social de Nezahualcóyotl es un referente en la materia a nivel nacional e internacional, este debe seguir evolucionando de manera constante y perfeccionarse, lo cual solo será posible por medio de la escucha activa no sólo de expertos, sino también de la ciudadanía, quienes son las personas que exigen y demandan que su seguridad, la de sus familias, y la de su patrimonio se garantice.



Por su parte, el maestro Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que el Congreso de Seguridad de Nezahualcóyotl se ha convertido en un referente de intercambio de ideas y experiencias sobre seguridad, el cual es el tema más importante para México actualmente.



Indicó que el Congreso conjuga dos ideas con respecto a la solución de los problemas de seguridad: el enfoque metropolitano que establece acciones compartidas incluso en mando y supervisión; y la perspectiva internacional, la cual permite conocer y entender las medidas que se llevaron a cabo en diferentes latitudes para solucionar problemas que se presentan en nuestro país.



En ese sentido, remarcó que la seguridad ciudadana es parte fundamental para procurar el bienestar de las personas a las que sirven las diferentes corporaciones; mientras que el concepto de proximidad Implica estar cerca y escuchar a los ciudadanos, así como ser eficaces y resolver los problemas que los aquejan, por lo que afirmó que Nezahualcóyotl lleva muchos años dando ejemplo en México de cómo debe ser tanto la proximidad como la construcción de seguridad ciudadana.



En su oportunidad, Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal, en representación de Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México y de la gobernadora de dicha entidad Delfina Gómez Álvarez, expresó su agradecimiento por la invitación al Congreso que se ha consolidado como un ejercicio fundamental para reforzar la seguridad no sólo en el Estado de México, sino también en el país, y reiteró que Nezahualcóyotl se posiciona como un referente a nivel nacional e internacional de buenas prácticas en torno a la aplicación del modelo de proximidad social.



Cabe mencionar que el Congreso inició con el conversatorio ’Experiencias y estrategias policiales en México’ que fue moderado por el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, y contó con la participación de Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y José Martín Doria Mata, Secretario de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quienes compartieron sus experiencias al frente de la seguridad ciudadana y coincidieron en que permite identificar tres escenarios completamente diferentes entre sí, y la comparativa que se hace entre los elementos se define principalmente en el deber ser.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Adolfo Cerqueda Rebollo, hizo un llamado para todos los asistentes tanto presenciales como aquellos que participaron de forma remota, servidores públicos, elementos policíacos y representantes de diversos sectores de la población para apropiarse del conocimiento vertido en el Sexto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y contribuir a construir una sociedad más pacífica.