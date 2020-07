Necesitamos fortalecer la democracia en México, el INE debe seguir siendo independiente y profesional: Carlos Castaños

Mañana en la Cámara de Diputados se llevará a cabo la votación para elegir a 4 nuevos consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, ante esto el Diputado Federal Panista, Carlos Castaños llamó al Gobierno federal a mantenerse al margen del proceso que hasta el momento ha sido limpio.



El Partido Acción Nacional cuidará y defenderá al INE ya que esta institución ha permitido fortalecer la democracia de México.



’Hoy más que nunca necesitamos instituciones fuertes y sólidas que ayuden a que México crezca en su democracia, no podemos dar pasos atrás, esperemos todos los partidos se mantengan en esta misma idea’, dijo Castaños Valenzuela



El diputado señaló que el Comité Evaluador llevó a cabo el proceso de selección de las propuestas que estará presentando ante el Congreso de la Unión a fin de que los diputados federales seleccionen a las y los nuevos consejeros electorales que formarán parte de este órgano colegiado, quienes se encargarán de organizar el proceso electoral del 2021.



’Deben ser personas con honestidad probada, gente que conozca de los temas electorales y sobre todo gente imparcial que no se cargue, que no se incline para un lado o para el otro, que con total imparcialidad lleven el proceso electoral del 2021 y subsecuentes con todas sus etapas, a eso le apostamos en el PAN’.



Frente al actual contexto el Presidente de la República debe dejar de actuar como dirigente de su partido y actuar de forma más neutral, señaló el panista.



’Que gobierne para todas y todos los mexicanos y deje de actuar como jefe de partido, fortalezca las instituciones y no dilapide los organismos electorales al pretender tener injerencia en ellos’, puntualizó.



Desde la Cámara de Diputados analizarán con absoluta seriedad los perfiles presentados por el Comité Técnico y pedirá al gobierno federal no meter las manos.



De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, en el párrafo quinto del apartado A de la fracción V, el Consejo General está integrado por un presidente y 10 consejeros electorales que durarán en el cargo nueve años: del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029, y no podrán ser reelectos.



Su designación será tras el voto de las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados una vez que se emita el acuerdo para la elección que deberá contener la convocatoria pública, etapas para el procedimiento, fechas límite y plazos improrrogables.



El comité técnico de evaluación está conformado por siete personas con "reconocido prestigio", en donde tres serán nombradas por la Jucopo, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).