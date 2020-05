Política Al Margen



Por Jaime Arizmendi



*Necesitamos un México en Paz con Equidad; Sánchez Cordero



*Pese a Tantos Feminicidios, Del Mazo Diario en la Tele



Argonmexico / Solidaridad y Unión…

En el día 43 de la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pronunció un mensaje para llamar a la solidaridad y unión de la sociedad, con el objetivo de sacar adelante a las regiones del país que resultarán más afectadas una vez que se supere la pandemia.



Cierto, la emergencia trajo consigo no solamente impactos negativos a la salud y economía familiar, también generó una visión de solidaridad de todos los estados que integran la Federación. ’México, solidario como es, durante mucho tiempo redistribuyó los recursos para apoyar a las regiones del norte. Ahora es tiempo de apoyar a todo el país, para superar la brecha de desigualdad social.



’Somos una sola República, representativa, democrática, federal, y como tal debemos actuar, unidos en un solo México’. Dijo que hay momentos en los que la adversidad y la incertidumbre parecen ser la única constante; sin embargo, ’la actitud de los pueblos y sus gobiernos nos deberá impulsar hacia un nuevo horizonte de bienestar y progreso’.



La responsable de la política interior del país expuso que ’Como nunca, necesitamos un #MéxicoDePazYEquidad. Estoy cierta de la grandeza del pueblo mexicano.

Sé que su solidaridad y unidad serán fundamentales para vencer la amenaza del Covid-19, que una vez controlado, permitirá ver a una nación más comprometida con el bienestar, sin distingo alguno’.



Sánchez Cordero dijo que el Gobierno de México es partidario de garantizar los derechos, no de restringirlos. Es un gobierno comprometido a respetar y favorecer la libertad de empresa, la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores, la libertad de asociación y el derecho de huelga. ’Es un gobierno garante del derecho de propiedad y la competencia económica’.



El país ha emprendido una transformación en su vida pública que le permitirá afrontar las crisis de salud pública, y la que se ha cernido sobre el mundo, a causa de un modelo económico codicioso y agresivo.



Para que la actividad económica y de esparcimiento, las actividades escolares, eventos culturales y todos los demás aspectos de la vida diaria de los mexicanos se recuperen plenamente, se deben seguir las recomendaciones emitidas por los responsables de afrontar esta estrategia de salud.



En tanto, para Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IG) de la UNAM, el covid-19 inició en México en contextos urbanos, pero los municipios marginados, lejanos y menos poblados son más vulnerables y tendrán mayores complicaciones para hacer frente a la enfermedad del coronavirus.



El estudio Índice de vulnerabilidad en México ante Covid-19, realizado por distintas instancias de la UNAM, expone que esas comunidades aún no registran contagios, pero son más sensibles; ’la pasarán muy mal en términos económicos y les costará recuperarse, porque ahí la crisis económica será más difícil que la propia emergencia sanitaria. No obstante, estamos a tiempo de atenderlas’.



Ante la pandemia todos somos vulnerables, pero la distribución y combinación de factores demográficos, socioeconómicos y de salud hacen que los niveles de fragilidad de la población que habita en los municipios sean diferentes, dijo al participar en el ciclo de conferencias virtuales ’PUEC en casa, la ciudad y la pandemia’, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).



En las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Puebla se presentan los patrones de menor vulnerabilidad y, a medida que se avanza hacia las periferias, la fragilidad es mayor. ’Es un patrón desafortunado porque las poblaciones más marginadas en términos socioeconómicos, también lo son en cuanto al acceso a servicios de salud’.



En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la mayor vulnerabilidad se ubica en la periferia: Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac; además de los municipios conurbados del Estado de México.



En su exposición ’La geografía de la pandemia’, el director del IG detalló que el Covid-19 es un fenómeno urbano: el SARS CoV-2 es un virus importado, cuyo contagio en nuestro país inició en las metrópolis mexicanas; sin embargo, poco a poco se ha extendido por todo el territorio para transformarse en un problema de salud cada vez menos urbano’.



En este fenómeno hay dos geografías: una a escala nacional, donde se observa cómo se expande la enfermedad en nuestro territorio y a qué tipo de poblaciones afecta; y la urbana, porque hacia adentro de las ciudades también hay diferencias en cuanto a la vulnerabilidad de los distintos grupos.



A partir de indicadores socioeconómicos, demográficos y de salud se buscó determinar cuáles son los municipios más propensos a tener complicaciones por la crisis sanitaria. El que los municipios conurbados sean más vulnerables que los centros de las grandes metrópolis, evidencia la necesidad de repensar la distribución de los sistemas de salud, sin que pierdan su centralidad.

Pese a Tantos Feminicidios, Del Mazo Diario en la Tele #GobernadorDeLasMujeres… Cuando “seguidores” de Alfredo Del Mazo impulsaron ese Hashtag, el mandatario del Estado de México se hizo tendencia nacional, pero por los tuits en su contra, principalmente de mujeres, publica la comunicadora Billie Parker.



El gobernante mexiquense fue acusado de pagar cuentas a bots en redes sociales, para impulsar esa etiqueta, a pesar de que en su timeline no promovió el hashtag #GobernadorDeLasMujeres, que apareció cuando se dio a conocer el asesinato de otras dos mujeres en la entidad que gobierna, ubicada a nivel nacional como la de mayores feminicidios, después de Veracruz.



Entre las duras y reiteradas críticas que seguro le oculta su “manejador de imagen”, sobresalen la desatención a los feminicidios, el cada vez más caro servicio de transporte público con pésima calidad y de cotidianos asaltos en la zona conurbada con la Ciudad de México; aunque en el sur de la entidad y en el Valle de Toluca no cantan mal las rancheras.



Dondequiera del Edomex, en cualquier lugar del territorio mexiquense, no cesan las denuncias por la desaparición de mujeres y niñas, que caen en las redes de la delincuencia organizada dedicada a la trata de blancas; o terminan en las nefastas estadísticas de feminicidios.



Y en tanto a Del Mazo se le ve, un día sí y el otro también, en noticieros de Televisa, diarios o revistas de baja o nula circulación entregando su electoral “Tarjeta Rosa”, o con cualquier motivo; es cada vez más peligroso andar de noche –o hasta de día--, en carreteras y calles mexiquenses, donde si no se es víctima de la delincuencia, igual le va si cae en manos de policías municipales o estatales. Si no rompes la burbuja en que te metieron, no saldrás en la foto…







[email protected] y [email protected]