Necio ’suicida’ es rescatado dos veces por los bomberos de Acapulco

Tras ser convencido en una primera ocasión de que no se lanzara al vacío, un hombre volvió a subir al tercer piso de un edificio con la aparente intención de suicidarse, pero de nueva cuenta fue rescatado por los bomberos de Acapulco.



Estos hechos ocurrieron entre las 09:30 y 12:00 horas de este domingo en el hotel Express Tortuga de la avenida Cuauhtémoc, a unos metros de la terminal de autobuses Estrella Blanca.



La primera vez, los elementos de la Dirección de Bomberos dialogaron con el individuo y pudieron convencerlo de que se internara en el hotel por la ventana de una habitación.



Una hora después, cuando los bomberos se habían retirado, el sujeto salió de nuevo a la cornisa del tercer piso y se sentó en la orilla. Los vecinos del área llamaron al 911 de emergencias para que el personal de rescate regresara y atendiera el problema.

Los bomberos, otra vez, se acercaron al hombre desde la azotea contigua al edificio, y luego de que lograron calmarlo, colocaron una escalera para animarlo a bajar, no sin antes tener que darle una Coca Cola, como fue su petición.



En la administración del hotel dijeron a las autoridades que el individuo no es huésped ni trabajador, y que ignoran cómo fue que llegó hasta esa parte del edificio.



Al final fue llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para ser valorado de sus facultades mentales.