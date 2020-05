Negociazo: revende expresidente de Coparmex pruebas para detectar COVID

El engañar personas con hacer estudios propios cuando más bien los envían a otros laboratorios, es el camino que han elegido al menos 3 empresas que operan en Hidalgo, una de ellas propiedad de un exalcalde de Pachuca que también fuera expresidente de Coparmex, pues ofrecen pruebas para COVID-19 pero sin encontrarse autorizados por el InDRE, dado que no pudieron demostrar capacidades técnicas suficientes para acreditar sus procesos como efectivos.



En Hidalgo hay 6 laboratorios que ofrecen el examen COVID-19, cuyo costo va de los 3 mil 500 hasta los 6 mil pesos. El problema, que solamente 3 de estos están reconocidos por el InDRE.



"Abrimos la puerta a los laboratorios particulares mediante dos condiciones: la primera es demostrar sus competencia técnica mediante una evaluación comparativa del InDRE para estándares de alta calidad, durante varias semanas hubo muchos candidatos pero no cumplieron; la segunda, que se comprometieran con la vigilancia epidemiológica, que no se ocultara información de un fenómeno de interés público", expresó el subsecretario López-Gatell.

Los que lucran con la Salud sin ofrecer pruebas reconocidas



El primero de los laboratorios que destaca por ofrecer pruebas es Laboratorios Coahuila, propiedad del exalcalde de Pachuca y expresidente de Coparmex en Hidalgo Eleazar García Sánchez, mismo que cuenta con 9 puntos de atención en la entidad.



Y es que aunque Laboratorios Coahuila SA de CV y/o Grupo Clínico Chihuahua no cuenta con certificación del InDRE, ofrece los servicios de toma de muestra para detectar COVID en su página web, previa receta médica de caso sospechoso y/o la positividad de un formulario electrónico que se llena en su misma página.



Proporcionan el número de sucursal y uno de wtsp para agendar una "cita" y sea tomada la muestra a domicilio. Incluso, para evitar dar algún tipo de recibo que los comprometa, no reciben pagos en sucursal ni por transferencias, sino que se les paga en el momento de recoger la muestra.



En la web no especifica quién realizará la prueba, aunque no pueden ser ellos mismos, pues se trataría de un fraude.

En segundo lugar se encuentra Laboratorios Precisa y/o San Fernando, de la empresa Bioclínicos DNA SA de CV y/o Vilmoy SA de CV, de la que La Silla Rota informó que vendía pruebas COVID-19 en Tizayuca sin estar acreditada por el InDRE.



A los anteriores se suman los Laboratorios SIMI de Sistemas de Salud del Dr. Simi SA de CV, misma que tampoco se encuentra acreditada para realizar pruebas COVID pero en su página ofrece dicho servicio.



En su caso, las pruebas a domicilio que toman (todas se toman de esta manera) las llevan al Laboratorio Orthin Referencia Especializada, misma que sí se encuentra autorizada por el InDRE, pero por la que cobran por la intermediación de llevarlas allí con el riesgo de perder control sobre la cadena de transporte de la muestra.



Por último Laboratorios El Chopo, Santa María y Salud Digna también ofrecen realizar la prueba de COVID-19 y sí se encuentran acreditados por el InDRE, siendo sus resultados seguros para los interesados.



De acuerdo con el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (Denue), en Hidalgo existen al menos 415 laboratorios que ofrecen sus servicios a la población.

Actualización 2020-05-04 14:44:04 Laboratorios Coahuila reacciona a la investigación Tras la publicación, la representación de Laboratorios Coahuila envió a la redacción documentos que respaldan su postura en este asunto en particular.



De la lectura de los mismos se desprende que realizan la misma estrategia que el Dr. Simi, de hecho, envían sus muestras al mismo laboratorio que los conocidos laboratorios de la botarga.



Laboratorio ORTHIN Referencia Especializada es uno de los 51 autorizados (al día de hoy) por el InDRE que pueden realizar el test para la detección de COVID-19, del que ahora se sabe, realiza las pruebas al menos para el Dr. Simi así como para Laboratorios Coahuila.

La subcontratación no se encuentra fuera de la legalidad y es un método eficiente para dar servicios en los que alguna entidad no se especializa. La situación es que si no se informa desde las respectivas plataformas, el cliente puede ser engañado al quedarse con la impresión de que es el laboratorio que contrata quien realiza los exámenes.