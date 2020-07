Negocios de giro rojo no regresarán por el momento a la nueva normalidad: Fecanaco-Servytur

El presidente de la Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur), Alejandro Martínez Sidney, lamentó que la vida nocturna del puerto de Acapulco no regresó a la nueva normalidad este dos de julio debido a una disposición federal.



En declaraciones, el dirigente empresarial mencionó que son alrededor de 480 empresas afiliadas a la organización las cuales no podrán regresar a la nueva normalidad, más de la mitad son negocios con giros rojos que las autoridades no les permiten el regreso a sus actividades por constituir un riesgo.



El otro 50 por ciento debido a problemas financieros y de otra índole, los cuales dejarán sin empleo lo menos 1000 personas, por lo que solicitaron a la autoridad Federal que se solidariza con ellos y busque la manera de impulsar la economía local.



"Para nosotros es triste es muy decepcionante el que un gran número de empresas no van a abrir entre ellas las discotecas los bares que llevan ya casi 4 meses sin percibir ingresos y que ya no aguantan. El 40 por ciento de los ingresos económicos que llegan Acapulco son generados en la vida nocturna, por lo que esté puerto continuará con serios problemas", dijo.



Agregó qué la falta de ayuda por parte del gobierno Federal para el diferimiento de pagos de servicios como la energía eléctrica, son las situaciones que ocasionaron que las deudas fueran impagables al no tener ingresos económicos en los últimos 100 días, por lo que dijo qué es la Federación quién debe tomar cartas en el asunto.



Sol de Acapulco