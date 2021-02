Negocios de la Privatización......

SI CADA UNO JALA PARA SU LADO SEGURAMENTE NOS LLEVA EL TREN Y PERDEMOS TODOS…



Seguramente muchos nos hemos dado cuenta de que efectivamente el proceso de liquidación de empresas para convertirlas en privadas tenía un sistemita que se desarrolló desde los tiempos en que probaron con teléfonos de México, y al principio, provocaron con todo el sistema que la empresa tuviera muchos conflicto y problemas desde los sindicales hasta lo tiempos donde no se podían usar los teléfonos de veintes en las calles y los de casa funcionaban todos mal, así crearon la idea de que lo mejor que se podría hacer era privatizar la empresa y la ’vendieron’ a precio de remate en cerca de mil quinientos millones de dólares a crédito y plazos a Carlos Slim y su grupo que al poco tiempo con toda el apoyo del mismo sistema y del gobierno y los sindicatos de ’oposición’ generaron la reactivación de la empresa y aparentemente tuvieron éxito, y claro que lo tuvieron, así crearon al hombre más rico del mundo y dieron el paso para los proceso de privatización, utilizando, como siempre, LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LOS FONDOS PÚBLICOS PARA HACER SUS NEGOCIO PRIVADOS CON LO QUE SE CONOCÍA, POR DENOMINACIÒN DEL PRESIDENTE, QUE ERA ’EL GRUPO DE LA MAFIA DEL PODER’ Y QUE DE PRONTO, DE UN DÍA PARA EL OTRO, SE CONVIERTE EN UN GRUPITO PRIVILEGIADO QUE SE COMPONE POR LOS MISMOS PILLOS DEL CUELLO BLANCO QUE, AHORA, SON LOS PRIVILEGIADOS DEL PODER Y LOS SOCIOS Y COMPAÑEROS DEL PODER… A LO MEJOR AHÍ, VUELVEN A SALIR, CON OTRO CONCEPTO, OTROS MULTIMILLONARIOS A NIVEL MUNDIAL.



Es claro que el cambio provocado por el presidente en el sentido de dar rescate a las empresas nacionalizadas para que sean el apoyo del sistema económico tiene un grupo poderoso que está en su contra, porque no tienen acceso a los negocios que se darían. Es bueno que las denuncias dadas por el presidente en el caso de los abusos y negocios y sociedades, complicidades y corruptelas de empresas españolas sean denunciadas abiertamente y se conozcan a los socios nacionales o a los funcionarios que les dan vida a esos contratos leoninos que se generaron en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto.



HOY, el grupo que está en el camino de la confrontación contra el presidente y algunos de sus ’radicales’ acompañantes que hacen muchas pentonterías y no lo ayudan, provocan que se realicen las campañas para tratar de lastimar su credibilidad y confianza con el pueblo de México, el asunto es que no entienden que no entienden que el presidente sabe mucho y tiene mañas de manejo de masas y control de medios más que todos los profesionales que desde la comodidad de sus escritorios y recibiendo, anteriormente, grandes sumas de dinero por publicidad oficial y privada acrecentaban sus fortunas usando a un pequeño grupo de ’comentaristas’ que ahora son descubiertos y que de un día al otro, después del proceso electoral, se exhibieron y cayeron, y claro que la gente dejo de creer en ellos antes de la elección y por el triunfo de AMLO pues también fueron arrasados como lo fueran los partidos políticos que se quedaron solamente con las pequeñas mafias que controlan a las siglas y no a los grupos, así, el revivir por ejemplo a la vida política a grupos como el del maestro Bejarano, vuelve a tener vigencia porque durante un tiempo le dieron el poder en algunos sitios para que pudieran desarrollar a su grupo, y tan es así que el maestro y su esposa son los únicos que tienen la capacidad de grupos de movilización apoyando por supuesto al grupo de la jefe de gobierno en la capital en su lucha por la sucesión presidencial que hasta el momento solamente está definida por ella y por Marcelo Ebrad, de acuerdo a las consultas, uno, Ebrad, con el 39 por ciento y Claudia con un 36 por ciento, así que lo preocupante hoy sería igual que en los tiempos de Díaz Ordaz y se aceleren los grupos en la lucha por la sucesión presidencial adelantada ya que las peores guerras políticas son las que se generan por la ambición de los grupos en el poder…



En la realidad hoy no existen los partidos políticos y solamente tenemos t4riubus que controlan a MORENA y otros grupos independientes que se van forjando en el proceso ya que el mismo presidente ha negado y que pueda o deba intervenir en el proceso de control de MORENA de tal suerte que todo anda a la deriva. Es claro que el presidente tampoco deja que se generen los conflictos y sabe que de una u otra forma tiene una fuerza moral y popular que le permite poner orden de un momento a otro a su llamado, porque tenemos que reconocer que si MORENA solamente es por el momento un membrete bueno para vender electoralmente se debe a la fuerza y confianza de la que goza el presidente y no porque cuente con una estructura y organización y un consecuente proyecto ideológico. Los candidatos se mueven no por su poder de moviente o de partido sino por la fuerza de Manuel López Obrador.



En este proceso se tomará en cuenta por los votantes esto y votarán por los personajes locales que ya conocen no por las siglas que en muchos casos han dado muy malos resultados, esto de que los presidentes y diputados locales y federales quieren aprovechar para la reelección es un momento clave, pero en muchos casos la gente los vomita y cambiará de siglas y de personajes en muchos sitios porque a pesar de todo algunos morenistas han dado pésimos resultados o siguen metidos en las cantinas y en los negocios como en el pasado lo hicieran los corruptos y neoliberales, ya que muchos de ellos tienen esa escuelita y esa tradición…