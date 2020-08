Negocios en Texcoco deben respetar las medidas sanitarias

Texcoco, Méx., a 17 de agosto del 2020.- En operativos conjuntos con las Direcciones de Protección Civil y Bomberos, Regulación Comercial, Seguridad Pública y Movilidad y el apoyo de la Guardia Nacional (GN), se han clausurado más de 25 establecimientos en comunidades de Texcoco, por no respetar las medidas sanitarias y de sana distancia, así como la venta de bebidas alcohólicas a menores y en lugares no aptos para ello.



El Director de Regulación Comercial, Israel Castillo Rodríguez, señaló lo anterior, agregando que también se está entregando stickers de ’establecimiento seguro’, a aquellos negocios que cumplen con las medidas preventivas contra el Covid-19.



Señaló que ante las condiciones sanitarias que se han presentado por la pandemia por Covid-19, la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, ha instruido a todas las direcciones para reforzar la vigilancia, sobre todo en comercios, vigilando que cumplan con las medidas sanitarias que permitan garantizar la salud de los texcocanos.



Para ello, se han entregado más de seis mil stickers, sobre todo el comercio de la cabecera municipal, en donde se identifica que el negocio es seguro porque está cumpliendo con las medidas sanitarias y de sana distancia, para prevenir contagios, cumpliendo así las instrucciones de Sandra Luz Falcón.



Agregó que al realizar recorridos por establecimientos comerciales en las comunidades, se han detectado algunas tiendas con venta de cerveza y micheladas, así como bebidas al copeo, sin contar con los permisos correspondientes, o por estar en lugares no adecuados, sin respetar las medidas sanitarias y de sana distancia, por lo que estos establecimientos se han cerrados.



’Todos los negocios deben cumplir con las medidas sanitarias y de sana distancia, esa ha sido la instrucción de la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, quien ha establecido como prioridad la salud de los texcocanos’, dijo Castillo Rodríguez.



Afirmó que en 20 comunidades que se han recorrido para supervisar la operación de los establecimientos comerciales, se cerraron 25 negocios, principalmente por la venta de bebidas alcohólicas, entre ellas ’micheladas’, venta al copeo, lugares que no cuentan con autorización y las condiciones para ello.



Advirtió que continuarán los operativos en todas las comunidades, porque todos los negocios deben de cumplir con las medidas sanitarias para prevenir contagios, deben operar al 30 por ciento de su capacidad, y no está permitida la venta de bebidas alcohólicas ni su consumo en tiendas y lugares no autorizados.