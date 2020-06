Negocios no esenciales deben permanecer cerrados en Acapulco

No es momento de relajar las medidas de prevención porque actualmente estamos en alerta máxima por la acelerada etapa de contagios que registra Acapulco, advirtió el jefe de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Dirección Municipal de Salud, René Talavera Rebolledo, quien demandó a los ciudadanos acatar las recomendaciones sanitarias derivadas del COVID-19.



El funcionario municipal expuso que es necesario frenar la movilidad comunitaria en el espacio público, al señalar que los lugares con mayor riesgo de contagios de COVID-19 en el puerto, son los mercados, el transporte público y las tortillerías, debido, en gran parte, a la falta de conciencia ciudadana porque no se acatan las medidas de prevención como la sana distancia y uso de cubrebocas.



Talavera Rebolledo explicó que al concluir la jornada nacional de ’sana distancia’ e iniciar la etapa de la ’nueva normalidad’, en Acapulco, todo Guerrero y la mayor parte del territorio nacional está en foco rojo debido al aumento de contagios y decesos por malestares que causa el nuevo Coronavirus, por lo que se deben reforzar los protocolos sanitarios.



Por lo antes expuesto, explicó el funcionario que el Ayuntamiento de Acapulco mantiene en vigencia el cierre de establecimientos comerciales que no vendan productos esenciales, con la facultad que le otorgan las leyes de Salud y del Municipio Libre, situación que prevalecerá durante la emergencia sanitaria, mientras no superemos la etapa de máximo nivel de contagios.



René Talavera Rebolledo dijo que la jefatura a su cargo realiza operativos en conjunto con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, acciones que se llevan a cabo para notificar a restaurantes que pueden brindar únicamente los servicios de comida para llevar, y en sus establecimientos cuando aplican las medidas sanitarias recomendadas por el Consejo de Salubridad General.