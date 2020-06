Negocios no esenciales seguirán cerrados en Acapulco, por la emergencia sanitaria

Acapulco está en alerta máxima por el elevado número de contagios que registra, situación que no permite el reinicio de actividades este 15 de junio, por ello, los establecimientos no esenciales seguirán cerrados, informó el director de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López.



En todo Guerrero el semáforo epidemiológico está en rojo, principalmente en Acapulco que es epicentro de la pandemia por concentrar más de la mitad de las personas contagiadas y decesos registrados, de acuerdo con la información de las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno.



Nicio López advirtió que mientras exista alto riesgo de contagio, Acapulco seguirá en receso para que la gente se resguarde en sus casas y únicamente salgan los integrantes de las familias para atender asuntos impostergables acatando las medidas preventivas y sanitarias para evitar más contagios en el municipio.



Tras exponer lo anterior, el director de Reglamentos y Espectáculos pidió a propietarios y encargados de establecimientos comerciales y de servicios, cuyos productos y actividades no se consideran esenciales en estos momentos de la emergencia sanitaria, no abrir para salvaguardar su propia vida, la de sus empleados, clientes y familias de todos.



’Guerrero, por lógica Acapulco, continúa en semáforo rojo, por lo cual, no pueden abrir sus cortinas aún, esto es con la finalidad de evitar la propagación de la pandemia de COVID-19. Continuamos con la misma temática, todo se mantiene igual, los negocios cuyos giros no son esenciales seguirán cerrados hasta que la autoridad sanitaria y nuestra alcaldesa lo determinen’, dijo el funcionario municipal.



Julián Nicio explicó que los locatarios que no acaten la disposición oficial, serán acreedores a sanciones llegando hasta el procedimiento de clausura de sus establecimientos, así lo instruyó la presidenta municipal Adela Román Ocampo, con el fin de que coadyuven con las tareas de mitigación de la pandemia.



El titular de Reglamentos y Espectáculos exhortó a su vez a la ciudadanía a permanecer en confinamiento voluntario, cuidar de sus seres queridos y no salir de sus casas a menos que se trate de atender un asunto esencial, para bajar el nivel de contagios y se incluya Acapulco a la ’nueva normalidad’.