Negocios penitenciarios

La secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los negocios privados en las cárceles públicas que se hacían y se hacen en los centros penitenciarios federales del país.

López Obrador señaló que se trata de negocios en los que participaban también dueños de poderosos medios de comunicación que a través de sus diversos consorcios obtener adjudicaciones directas para obtener utilidades en la prestación de servicios en las cárceles y, al terminárseles éstos, hoy presionan porque ven reducidos sus dividendos.

Indicó que hay también poderosos políticos que tienen injerencia en los mismos y cuyos nombres no dio a conocer porque se investiga no sólo esos contratos, sino la vigencia de los mismos, hasta por 34 años, y que fueron otorgados en el gobierno del ex presidente Calderón en la época de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

El presidente ha señalado también que las críticas y presiones a su gobierno provienen de editores poderosos, dueños de diarios importantes como El Universal y Reforma, asociados con dirigentes empresariales como Claudio X. González, que a través de diversos organismos presionan a su administración. Pese a ello, dijo, continuará la limpia en el Gobierno Federal.

TURBULENCIAS

Logística militar en la distribución de vacunas

El general secretario Luis Cresencio Sandoval informó de cómo se distribuyeron las vacunas el pasado martes en territorio nacional a través de ocho rutas aéreas y terrestres y aéreas locales se programó la entrega de la vacuna a 879 hospitales, se concluyó 94 por ciento, 828; están pendientes de entregarse a 51 hospitales, el seis por ciento; a Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca se entregaron a 12, quedó pendiente 41 hospitales; y de Chiapas entregamos a 21, nos quedan pendientes 10, debido a un frente estacionario que nos impedía realizar los vuelos en helicóptero en ambos estados; este miércoles a las 06:50 de la mañana ya inició la ruta a Chiapas, que sale de Tuxtla, va a Tapachula, Copalar y Palenque para poder culminar con los hospitales que teníamos pendientes. Y en Oaxaca, a las seis y media de la mañana inició su vuelo un helicóptero para cubrir la ruta Loma Bonita-Huajuapan-Pinotepa, se envió un avión más de refuerzo, para la entrega a los hospitales de Puerto Escondido e Ixtepec. En toda la operación participaron 8,600 hombres del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, con 716 vehículos, dijo Sandoval respecto a las vacunas Pzifer diseminadas por el país…El lunes18, Afore Pensionissste premiará el ahorro voluntario de sus cuentahabientes con sorteo de 25 millones de pesos, en su sede principal de la Ciudad de México, con la presencia de funcionarios del Gobierno federal y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Será el cuarto sorteo ’Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE’, que bajo el lema ’Aportar te Hace Ganar’, repartirá mil 228 premios entre sus más de dos millones de afiliados con montos de mil pesos, 10 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, 350 mil pesos, hasta un millón de pesos. Ivan Pliego Moreno, Vocal Ejecutivo de AFORE PENSIONISSSTE hizo un llamado a todos los cuentahabientes activos, tanto afiliados a alguna institución de Seguridad Social como independientes, a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta, inscribirse en el esquema de Ahorro Solidario y actualizar el Expediente de Identificación, lo que le dio derecho a participar en el sorteo…La CDMX en semáforo rojo, el transporte desquiciado y miles de trabajadores que deambulan de un lado a otro sin poder conectarse hacia sus trabajos a domicilios, es un caos que debe llamar la atención a los gobernantes a ser más sensibles y no torturar más a la clase trabajadora con su ineficia y corrupción…

