Nepotismo y corrupcion predominan en el gobierno de Nancy Gomez en Chicoloapan

Chicoloapan, Mex. -Habitantes de este lugar piden a través de un medio digital, la remoción en el cargo de la presidente municipal Nancy Gómez Vargas a quien esa misma sociedad acusa a la edil por los delitos de enriquecimiento ilícito, nepotismo, abuzo de autoridad flagrante y juzgada por la violación a los derechos humanos de la población del municipio.

En ese medio informativo, señalan los denunciantes, que Nancy Gómez llego a gobernar solo como prestanombre a favor de su suegro Samuel Ríos Reglado, violentando todas y cada una de las regulaciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así también fue denunciado por ex trabajadores del ayuntamiento que fueron injustificadamente despedidas de sus empleos en las instalaciones ayuntamiento municipal por denunciar el presunto acoso sexual del que eran victimas por personal de la alcaldesa Nancy Gómez y mientras a ellos -se refieren a los presuntos libidinosos- los premio los libero de los penosos casos de que les imputaba, a las ’chismosas’ como las califico la solapadora alcaldesa Nancy Gómez las califico y las dio inmediatamente de baja, para posteriormente con aires de grandeza abordar su lujosa camioneta con un valor estimado en más de medio millón de pesos y dejar a las indefensas ex empleadas con un palmo de narices.

Pero hay más señalamientos en contra de la presidenta Nancy Gómez,- abundaron las declarantes- o mejor dicho en contra del suegro de Nancy, Samuel Ríos Reglado, quien haciendo gala de impunidad metió a la nomina municipal a su esposa, hijos, cuñada y parientes cercanos en las principales direcciones y secretarias del ayuntamiento las cuales se destacan; tesorería, el DIF municipal, comedores municipales, ODAPAS, seguridad publica o en cualquier dependencia o dirección municipal que genere dinero, haciendo sentir que hay que recuperar lo que le costo colocar a su nuera como alcaldesa.

Al estilo del viejo PRI y PRD partido de donde emanaron el 90 porciento de la estructura administrativa, Samuel Ríos da a entender que maneja a todo el personal como si se tratara de un teatro guiñol.

Por otro lado, mencionaron que la Ley Orgánica Municipal en su título cuarto del régimen administrativo, habla de un capítulo que se refiere a las dependencias municipales que son las instancias del ayuntamiento para el ejercicio delegado de sus funciones y atribuciones administrativas preservando contenido y denominación de la secretaria del ayuntamiento y la tesorería, y al mismo tiempo señala que las dependencias municipales que son las instancias del ayuntamiento para las atribuciones, de la misma manera se actualizan los requisitos para ser tesorero municipal al establecerse que deben tener los conocimientos suficientes para desempeñar el cargo y de preferencia que se trate de un profesionista, sin embargo, la actual tesorera María Angelica Moreno Cervantes, cuñada de Samuel Ríos Reglado, no termino ni siquiera la secundaria al igual que la directora del DIF Silvia Moreno Cervantes esposa de Samuel Ríos Reglado y suegra de Nancy Gómez tampoco lo hizo.

Así también se conoció que Rosa Elena Moreno Cervantes, jefa de comedores cuñada de Samuel Ríos incluso el hijo de Samuel Ríos Reglado, Edgar Samuel Ríos Moreno es quien maneja el organismo de ODAPAS, y aunque ya existen denuncian en contra del ayuntamiento y sus autoridades, estas parecen no prosperar por alargamientos jurídicos o por intereses políticos muy definidos o complicidad lo que había que preguntárselo a los secretarios de la contraloría, Javier Vargas o a al titular de la fiscalía anticorrupción José de la Luz Viñas Correa o al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, terminaron diciendo