Neymar da positivo a COVID-19

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Adquirido en 2017 al Barcelona en 222 millones de euros, Neymar se convirtió en el tercer jugador del París Saint-Germain en arrojar positivo en su prueba de coronavirus. Ocurrió después de tomar vacaciones en Ibiza, según el diario francés L’Équipe, que ratificó ESPN. Y que confirma la laxitud con que el crack brasileño hace su vida privada, pese a sus costosas piernas.



Los otros dos futbolistas que habían dado positivo por Covid-19 a comienzos de semana son los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María.



A inicios de semana el club parisino informó, a través de un comunicado, que dos de sus jugadores estaban aislados luego de que habían dado positivo de Covid-19. En ese momento, ESPN pudo corroborar que se trataba de Paredes y Di María, quienes, al igual que Neymar, habían estado de vacaciones en Ibiza. Donde, al parecer, fueron infectados.



El miércoles por la mañana, Neymar recibió los resultados de su test que también resultó positivo. El jugador, quien ya estaba aislado por voluntad propia, está en buen estado de salud y siguiendo todos los protocolos en su residencia en Bougival, en los suburbios de París, a la espera de volver a ser testeado.



El resulado positivo significa que Neymar no podrá estar en el primer partido del PSG en la temporada que arrancó a finales de agosto.



Como el actual campeón de la Ligue 1 jugó la final de la UEFA Champions League (cayó 1-0 ante Bayern Munich), su debut será el 10 de septiembre ante Lens. Neymar tampoco podría jugar el clásico ante Olympique Marsella el 13 de septiembre.



La preocupación del PSG creció luego de que se dio a conocer que sus futbolistas se reunieron en la isla española, donde también estuvieron Keylor Navas y Ander Herrera.



Sin embargo, de estos dos últimos no se tiene reporte de que hayan dado positivo en sus respectivas pruebas.



Los tres jugadores que tienen coronavirus permanecerán aislados durante una semana, mientras que el resto de la plantilla seguirá con las pruebas en los próximos días para descartar más contagios.



Apenas el pasado lunes, Neymar confirmó que permanecería en el PSG, luego de los rumores que señalaban un posible regreso del brasileño al Barcelona.



«Me quedo en el PSG la próxima temporada. Y con la ambición de intentar volver a jugar una final de la Champions League, pero esta vez para ganarla. Me gusta la idea de hacer todo para dejar mi nombre en los libros de historia de mi club», dijo en «L’Officiel», la revista oficial del equipo.



Los futbolistas del PSG tuvieron unos días de descanso luego de que disputaron la final de la Champions el pasado domingo 23 de agosto, con derrota 1-0 ante el Bayern por la anotación de Kingsley Coman.