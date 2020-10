Nezahualcóyotl es el único municipio en el país que cuenta con Unidad de Contexto para la búsqueda de personas: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Gracias al trabajo realizado por la Célula de Búsqueda de Personas del gobierno municipal, en lo que va del año se han podido localizar un total de 461 personas de 498 reportadas como no localizadas, cifra positiva porque refleja el avance del trabajo realizado en la materia, pero aún insatisfactoria, pues se pretende que en Nezahualcóyotl no existan personas desaparecidas, informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García



En conferencia de prensa, acompañado del Director de Seguridad Ciudadana local Jorge Amador Amador y la Subdirectora de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas Yuritzi Hernández, el alcalde resaltó que luego de asumir la administración en el 2016 con la terrible cifra de 540 personas no localizadas, hoy, por medio de la Célula de Búsqueda de Personas, de dicha lista actualmente solo faltan 38 por localizar



Precisó que durante el último año se atendieron 498 reportes de personas no localizadas, de las cuales al momento se han podido ubicar 461 de ellas, que representa el 92.5 por ciento, número que se espera aumentar conforme transcurran los días, pues hay investigaciones en progreso y afirmó que en Nezahualcóyotl los desaparecidos son de todos y todas y no se descansará hasta encontrarles



Destacó la creación reciente creación de la Unidad de Análisis y Contexto, adscrita a la Célula de Búsqueda, con capacidad de investigación para desarrollar indicadores claros y geolocalizados de las desapariciones, única en el país y una de las tres existentes en toda Latinoamérica, la cual ha sido fundamental para alcanzar dichos resultados, pues la desaparición es un tema complejo que debe ser resuelto desde diversos frentes y disciplinas.



El presidente municipal subrayó la implementación del protocolo ALBA y la creación de la Ficha de Búsqueda Alerta Neza ha demostrado ser un instrumento de pronta localización, que se ha podido implementar gracias al modelo de seguridad con proximidad social como el de Nezahualcóyotl, que cuenta con más de 10 mil redes vecinales de seguridad, marcando un referente y la vanguardia en el Valle de México.



En ese sentido, Yuritzi Hernández detalló que durante este 2020 de las 461 personas localizadas, 232 son hombres, de ellos, son 115 adultos, 90 menores y 27 adultos mayores, así como 229 mujeres localizadas, de las cuales 150 son menores, 71 adultas y 8 adultas mayores, siendo la principal causa de su ausencia violencia intrafamiliar, adicciones o problemas de salud como Alzheimer, por lo que señaló ya se encuentran diseñando estrategias y políticas públicas que permitan avanzar en la atención a dichas problemáticas y la reconstrucción del tejido social.



Precisó que esta subdirección está conformada por 15 mujeres, repartidas en tres turnos y un solo hombre para llevar a cabo las tareas de la misma, la cual labora durante todo el año y a cualquier hora del día o la noche, además de que cuentan con tres vehículos especializados para búsqueda y atención a víctimas que fueron otorgados por el gobierno municipal de Nezahualcóyotl en diciembre del año pasado.



Durante la conferencia de prensa, una ciudadana compartió su experiencia en la atención que le brindó la Subdirección de Atención a Víctimas y Célula de Búsqueda hace aproximadamente dos meses, cuando denunció la desaparición de su nieto de cuatro días de nacido, ya que su hija, la progenitora del bebé, es menor de edad, aseguró que en cuestión de horas lograron localizar al menor e incluso hasta el día de hoy, cuentan con el total apoyo y respaldo de la subdirección ante cualquier duda o situación.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García reiteró su compromiso de mejorar los protocolos y los mecanismos de atención y localización de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, pues pese a los resultados positivos aún queda por hacer, por lo que solicito a los integrantes de la Célula de Búsqueda Municipal continúen dando el 100 por ciento en su labor, mientras que a hizo el exhorto a la ciudadanía de que en caso de requerir el apoyo de la misma, lo soliciten del inmediato al teléfono 5743 4343.