Nezahualcóyotl no detiene el camino del progreso: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCÓYOTL,MÉX. -Después de estos cinco años de trabajo entregado a resolver los problemas cotidianos de nuestra población, se afianza en mí la convicción de que para que Nezahualcóyotl no se detenga, la continuidad de un proyecto es la mejor manera en que una sociedad puede acelerar el paso en su progreso y en la solución de sus problemas fundamentales, así lo manifestó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García al presentar su Quinto Informe de Gobierno.



Con la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el alcalde señaló que en México se viven nuevos tiempos, y ’desde aquí, expreso mi deseo porque los vientos de cambio que se levantaron como una gran insurgencia en 2018, no solo se consoliden en el futuro próximo, sino que se multipliquen para el bien de nuestra Nación y de nuestro municipio, por ello respaldamos el proceso de transformación de la vida pública del país para lograr una nación más justa y con mayor igualdad, que ha iniciado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que requiere de un gran respaldo social’.



Aseguró sentirse honrado en ser el primer presidente municipal de Nezahualcóyotl en alcanzar el respaldo de la población para reelegirse, un hecho de la mayor significación, no solo para su persona, sino para probar que, más allá del debate interesado, cuando hay deseo de servicio a la comunidad, el refrendo de la confianza ciudadana permite abordar los problemas más profundos, dar continuidad a las soluciones y entregar mejores resultados.



Destacó que uno de los problemas más graves en el municipio ha sido el suministro insuficiente y la perdida de agua potable por el deterioro de la red que tiene más de 50 años, por lo que desde el inicio de su primera administración decidió iniciar la sustitución de la red de agua del municipio, obra hidráulica urbana, que por su magnitud es la mayor del país, en años recientes, por lo que a la fecha se han sustituido más de 400 kilómetros de dicha red, al tiempo que se han construido en el municipio tres plantas potabilizadoras, así, ODAPAS podrá suministrar un mayor volumen de agua y con mejor calidad para esta y las próximas generaciones del municipio.



El presidente municipal reiteró al Gobernador, a nombre del pueblo de Nezahualcóyotl, la solicitud de más hospitales para el municipio y la donación del predio ubicado en el Bordo de Xochiaca para la construcción del hospital del IMSS, pues no es posible que habiendo más de 540 mil derechohabientes del Seguro Social no exista un hospital de esa institución en Neza que les de atención, cuando el pago puntual de sus cuotas les asigna ese derecho.



Puntualizó que en las últimas semanas se ha propagado la noticia de su posible destitución como presidente municipal de Nezahualcóyotl y de otros funcionarios de primer nivel por una demanda relativa a un hecho ocurrido en la administración 2009-2012, que trata de obligar al gobierno municipal a pagar 26 millones de pesos a un particular, sin que la autoridad judicial se haya preocupado en investigar la verdad legal de la demanda.



Frente a esta situación, indicó, cabe la reflexión sobre el sistema de justicia que existe en el país y en nuestro estado, que más allá del examen detallado de los elementos de juicio, dejan libres de responsabilidad a las autoridades que en su momento participaron en irregularidades y pretendan destituir a quienes nada han tenido que ver, por lo que llamó a la población de este municipio a que se informe verazmente y tome las medidas necesarias para la defensa de sus recursos.



Otro de los puntos que De la Rosa García reiteró al mandatario mexiquense fue la solicitud de un terreno para que se pueda instalar un campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Neza y poder ampliar así la oferta educativa para los jóvenes de esta localidad.



Agradeció la buena disposición del gobierno del Estado en la recuperación de la Ciudad Deportiva del Bordo de Xochiaca, por lo que dijo, espera el refrendo de dicha voluntad para pronto concluir los procesos jurídicos de entrega, para que este inmueble sea parte del patrimonio municipal.



En cuanto al tema de la pandemia por el COVID-19 el presidente municipal reconoció la participación de la ciudadanía para contener este mal que aqueja al mundo, porque a pesar del sufrimiento que han padecido han hecho un gran esfuerzo para ayudar a romper las cadenas de contagio, al tiempo que se solidarizó con las 1,587 familias que a la fecha han sufrido la pérdida de sus seres queridos.



En su oportunidad el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo hizo un reconocimiento de los logros y acciones que ha llevado a cabo la administración local, como el ser el municipio mejor calificado de todo el Estado de México en la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto al avance en percepción ciudadana en seguridad pública, cuyo resultado es producto de un trabajo comprometido de la policía municipal, la cual es de las pocas en el país que realiza procesos de investigación.



De igual forma, reconoció el modelo de seguridad de Neza, donde destaca la Policía Vecinal de Proximidad, la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, así como el contar con la primera red de Mujeres Constructoras de Paz iniciativa que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU).







Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García señaló que el ejercicio de gobierno municipal es el de mayor cercanía con la población, donde los aciertos, errores u omisiones, son sancionados de manera directa por la acción pública, por ello, la voluntad con la que debemos actuar debe surgir siempre del principio moral de servir a la comunidad, porque la búsqueda del progreso general debe estar fundado en la equidad y en la justicia social, alejado del cálculo de utilidad o beneficio personal.