Ni 100 pesos diarios da el Issemym a trabajadores de gobierno pensionados que han prestado sus servicios por mas de 30 años, piden la intervención del gobernador Alfredo del Mazo

Edomex.- Trabajadores pensionados pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores y Municipios (Suteym), denunciaron y exigieron que así como la glosa del tercer informe del gobernador va hacer comparecer a el secretario de gobierno de la entidad y luego al fiscal para que rindan cuentas, así de la misma forma se había de hacer comparecer a la directora del Issemym, (Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y Municipios, Bertha Alicia Casado Medina, para que explique por qué trabajadores que solicitaron su pensión después de laborar durante mas de 28 años de servicio en respectivos gobiernos municipales en la entidad, solo les otorgan ni siquiera miseros 100 pesos diarios o sea casi mil 500 pesos por quincena.

Los denunciantes que por temor a ser identificados solicitaron el anonimato, dijeron a este medio informativo, que no conforme con ello, el proceso para que ese instituto médico a través del Consejo Técnico les entregue sus dictámenes es demasiado tardado, pue hay muchos o casi todos los pensionados que son hombres y mujeres tienen que esperar hasta dos años para recibir ese documento lo que consideran una injusticia por parte de esas autoridades de esa institución quien entre otras cosas el servicio médico es sumamente pésimo.

Argumentaron que con la miseria de pensión que reciben 3 mil pesos al mes, no les alcanza ni siquiera para medio comer por lo que están solicitando que comparezca la directora del Issemym o a quien le corresponda ante la Cama Legislativa y de una razón de como es que tazan las raquíticas pensiones de esos ex laboristas que ya dieron toda su vida en la prestación de servicios como servidores públicos, ojala que el secretario de gobierno, Alejandro Ozuna Rivero que rendirá cuentas ante la Cámara de Diputados toque el tema o que se investigue esta problemática que daña los intereses de miles de pensionistas, terminaron diciendo.