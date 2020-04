Ni AMLO se va a hacer prueba por COVID-19 ni Fayad se atenderá en Hospital Inflable

Formularse preguntas que planeen diversos escenarios es parte del periodismo de opinión. Creer que esos cuestionamientos y las conclusiones a las que se llegue son correctos cuando la información disponible evidencia otro panorama, es deformar la realidad.



El pasado fin de semana, el gobernador Omar Fayad comunicó que dio positivo en una prueba sobre COVID-19, por lo que hubo opinólogos que "solicitaron" estuviera en cuarentena en el Hospital Inflable que él mismo puso en marcha, como un acto de congruencia.



Posteriormente, otros opinólogos "creyeron" que ante tal situación, era necesario que AMLO se hiciera las mismas pruebas que el mandatario estatal, toda vez que convivieron el pasado 15 de marzo y catalogaron ese acto como responsable. Incluso los hubo más distraídos y hasta le solicitaron una cuarentena al mandatario mexicano.



Pero opinar a la ligera solamente evidencia que no están al tanto de la información que se ha dado y por consiguiente, así tuvieran las mejores intenciones, sus limitaciones intelectuales hacen que contribuyan a la desinformación.



Como se ha dicho, la mayor parte de los infectados por COVID-19 son asintomáticos y las pruebas se reservan para aquellos que sí presentan síntomas, siendo evaluados en hospitales según la gravedad/evolución de la enfermedad en su organismo.



Es así que otro 80% de los casos positivos identificados no requieren mayor cuidado que el seguir las medidas que les sean indicadas desde casa y ese es el caso de Omar Fayad. Si todos los ’positivos’ necesitaran estar aislados en instituciones de salud, no habría espacio suficiente para su atención y quedarían fuera quienes en verdad lo necesitasen. Es un absurdo, pues.



Con el presidente Andrés Manuel López Obrador sucede igual.



Se ha informado que el riesgo de ser contagiado por parte de quienes no tienen síntoma alguno está presente, pero es mínimo. Además, el periodo promedio para manifestar síntomas después del contagio es de 5 días, aunque puede extenderse hasta los 14. Para ambos casos, el tiempo prescribió y AMLO sigue ’sano’.



Algunos de esos ’listillos’ señalan que AMLO debe mantenerse en cuarentena al igual que como hizo Trudeau al conocer que su esposa estaba infectada. Pero no es lo mismo la relación que el mandatario canadiense mantiene con su esposa que aquella que AMLO tuvo con Fayad, siendo un absurdo hacer un comparativo de dichos casos cuando las implicaciones de su tipo de contacto son naturalmente distintas.



Opinar sin sapiencia ni conocimiento de causa es de humanos, si bien debe existir mayor responsabilidad cuando se hacen comentarios a través de un espacio que contribuirá a la formación de opinión.



Llegar a conclusiones a partir de la desinformación y que les lleven a recomendaciones imperantes o urgentes, no es otra cosa que hacer el ridículo con miras a tener un protagonismo que, demuestran, no merecen dada su baja capacidad de análisis.



Si Fayad se pusiera grave, podría ser cuestionado sobre si debe internarse en el Hospital Inflable. Si AMLO presentara síntomas asociados al coronavirus, se le puede exigir una prueba así como tomar medidas precautorias. Ninguno de estos dos supuestos, hasta este momento, existe. Se trata, pues, de maromas en sus cabecitas.