Ni apoyos ni compromisos electorales con Trump, AMLO va lo del T-MEC: Monreal

Para Ricardo Monreal la ola de críticas y recomendaciones a AMLO para que no viaje a Washington, es más bien la expresión de una bulla opositora interna, con matices de recomendaciones bien intencionadas que caen en la exageración.



Como suele ser ya algo cotidiano en este sexenio, es el líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y no alguien del gabinete o de Relaciones Exteriores, quien sale a defender y a explicar los riesgos, motivos y objetivos del viaje de López Obrador para junto a Trump y Trudeau dar el banderazo de inicio del T-MEC, desde la Casa Blanca.



En una conferencia virtual con medios informativos guerrerenses, el zacatecano reveló que, preocupado por las consecuencias del viaje de AMLO a EU, ha mantenido consultas con legisladores demócratas y dirigentes de comunidades mexicoamericanas quienes le han dicho que la comunidad chicana y mexicana en aquel país sabe que el mandatario mexicano va a lo del T-MEC y no a levantarle la mano a Trump, dentro de su campaña a la reelección.



Este es justo, afirmó Monreal, el mensaje que corre en estas comunidades a lo largo de Estados Unidos, para que no haya confusión sobre las motivaciones y objetivos del viaje del tabasqueño.



Sin embargo, aclara que sus interlocutores norteamericanos le dicen que AMLO cometería un grave error si cae en algunas de las trampas que con toda seguridad le tenderá Trump, para hacerle creer a los norteamericanos y comunidades latinas que el viaje es en apoyo de su reelección.



Monreal confía que la experiencia de AMLO impedirá que caiga en alguna de estas trampas.



Apoyo total a las mujeres



Luego, en una conversación con los editores Porrúa, quienes le informaron que su libro ’El acceso de las Mujeres a la Justicia’, está ya disponible en librerías aprovecha para reivindicar el papel de la mujer y advertir que la pandemia y su respectiva cuarentena, han evidenciado un grave incremento de la violencia hacia ellas, por lo que es necesario redoblar esfuerzos y acciones para garantizar su derecho a la justicia y a una efectiva sancione contra agresores.



Con base en el contenido de esta obra, el zacatecano dijo que como político y ahora senador busca impulsar la construcción de un México más paritario e igualitario, donde las mujeres tengan todo tipo de oportunidades.



Consideró que es momento de aumentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la vida productiva y pública de México.



En el país existen todavía, dijo, factores contrarios a su desarrollo en su condición de madres, empleadas domésticas, cuidadoras, además de la violencia que no se logra disminuir, y en la mayoría de los casos, sin percibir un salario.



El aislamiento por la pandemia ha derivado, dijo, en un aumento de la violencia doméstica e intrafamiliar.



Por ello, pidió a las instancias investigadoras y de impartición de justicia, a diseñar y aplicar protocolos que incorporen la perspectiva de género, que rompan con el estereotipo de que la mujer debe subordinarse al hombre.



Urgió de igual manera, a eliminar las barreras geográficas, económicas, sociales, tecnológicas y emocionales que impiden que las mujeres acudan a denunciar actos de violencia al Ministerio Público.



El Estado mexicano, unido al poder Legislativo, y los congresos locales, indicó, debe garantizar un marco jurídico sin distinción de género ni leyes que discriminen a las mujeres, al momento de impartir la justicia.



Y adelantó que de acuerdo a sus análisis del tema, está convencido de que se puede lograr la igualdad a través de tres elementos:



– Que la mujer conozca sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos; que los ejerzan a plenitud en un ambiente de libertad y respeto y; que las violaciones o limitaciones a sus derechos, puedan ser visualizadas, denunciadas e investigadas.



Es importante, agregó, que la mujer de zonas rurales haga ejercer su derecho a la tierra que le corresponde, y que se le garantice igualdad a la justicia en todo el país.



Recordó que en el Senado se analizan varias iniciativas que buscan garantizar la igualdad de la mujer en el trato de la ley, y la paridad en todos los espacios públicos, con un absoluto acceso a la justicia.



Gertz da campanazo



Parco, ajeno hasta ahora a estridencias, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la Nación hizo ayer dos anuncios que son sin duda un home-run en su gestión:



Que tiene quizá resuelto el espinosísimo caso Ayotzinapa.

Y que pronto traerá a México a Emilio Lozoya para ser juzgado en este país.

De lo de los 43 normalistas afirma que su investigación no sólo aclara el caso, sino que pone fin al tema de ’la verdad histórica’, frase que es la losa que carga el ex titular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam.



Resuelto el caso, indica Gertz, solicitó ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.



A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada… ninguno de los imputados había sido investigado, hasta ahora.



Las 46 órdenes de aprehensión se suman a 10 obtenidas el pasado 10 de marzo, entre las cuales está una contra Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal que fue quien inició la investigación luego de los hechos.



Zerón, afirma Gertz, huyó del país y tiene ya ficha roja para ser localizado por la Interpol.



Mientras, afirma Gertz, ’nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho’.



La información detallada la dará, adelantó, el fiscal de Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo, conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo, para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad.



Órale!



Lozoya, a una cárcel mexicana



Respecto del caso de Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto indicó que será trasladado a México, luego de que aceptó finalmente ser extraditado.



El fiscal considera que con Lozoya en tribunales mexicanos se logrará saber quiénes son los involucrados en su caso que podría incluir ’personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado, o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana’.



Así que quizá pronto temblarán desde Peña Nieto hasta sus operadores electorales en la presidencial de 2012.



