Ni autoritarismo ni absolutismo

Necesaria una democracia pluralista y equilibrada

Príato y lopezobradorismo se fueron a los extremos

’Primero los pobres’ no significa gobernar con equidad



NI el presidencialismo autoritario de antaño ni el gobierno absolutista de hoy son las mejores exposiciones de una democracia pluralista, equilibrada y realmente representativa de la sociedad mexicana.



En efecto, los excesos de autoritarismo de los regímenes priístas que provocaron el hartazgo ciudadano que a su vez dio paso a la alternancia política liderada por el panismo, es un claro ejemplo de lo antes anotado con respecto al presidencialismo autoritario.



Asimismo, el control del poder absoluto que pretende el gobierno de la Cuarta Transformación no es bien visto en distintas regiones de la república mexicana, toda vez que se considera un régimen presidencial que concentra programas y recursos económicos en las clases marginadas, bajo el lema de ’primero los pobres’.



Es decir, ni el autoritarismo ni el absolutismo son formas de gobernar que garanticen una verdadera democracia y equidad en una sociedad integrada por distintos estratos sociales que requieren, todos, del reconocimiento y atención por igual.



El ejercer el control de todo, absolutamente de todo, desde el Palacio Nacional, es un indicativo de que el Presidente no confía en su gabinete. El absolutismo que solo genera desgaste en lo político, imagen y salud, no es la mejor solución para llevar la rienda política, económica y social en una nación.



Derivado de ello, actualmente, en el gobierno de la 4T existe preocupación ante el resultado incierto en el relevo de la Cámara de Diputados, debido a la imperiosa necesidad de mantener la mayoría absoluta en el palacio legislativo de San Lázaro.



La alianza PAN-PRI-PRD que hará frente a Morena en las elecciones del año próximo tiene como objetivo competir por el mayor número de curules a sabiendas de que no harán mayoría, pero sí podrían restar votos al partido en el poder que se tradujera en un consenso partidista a la hora de las grandes decisiones en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



En consecuencia, tanto el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como Morena no ocultan su preocupación ante la posibilidad de que en su expectativa triunfadora se reflejen ’otros datos’ al término de la competencia eleccionaria en donde los premios principales serán 15 gubernaturas y 300 diputaciones federales de mayoría relativa.



De acuerdo a la empresa encuestadora GEA-ISA, Morena supera en la intención del voto ciudadano con un 30 por ciento al resto de los partidos políticos; sin embargo, el porcentaje se reduce a un 24% cuando se menciona a la alianza PAN-PRI-PRD que se ve favorecida con un 22% de apoyo por parte de los ciudadanos encuestados.



También, el resultado deja en claro la aprobación al gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR al alcanzar un 57%, aunque, eso sí, no el 70% que presumió durante la ceremonia de su Segundo Informe de Gobierno.



Vale la pena precisar que ni la pandemia ni la crisis económica influyeron negativamente en el resultado de GEA-ISA con relación al gobierno de la Cuarta Transformación y que, además, arroja un resultado bastante favorable para el huésped del Palacio Nacional.



No obstante, reconózcase o no, lo cierto es que en el círculo cerrado de la 4T se han encendido las luces ámbar ante el amague de la alianza partidista a la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con todo lo que ello significa a la hora de la toma de decisiones.



No es aventurado predecir que en los días por venir acapararán la opinión pública campañas mediáticas negativas, avances de investigaciones o ampliación de declaraciones de testigos protegidos.



Por obvias razones, las baterías lopezobradoristas tratarán de debilitar las líneas de defensa del PRI y el PAN, principalmente, y sus respectivos candidatos a gobernadores y diputados.



DESDE EL BALCÓN:

I.-El senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN sigue bombardeando políticamente al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

ROJAS DÍAZ-DURÁN prácticamente se ha convertido en ’cabeza de playa’ en la esquina noreste de la república mexicana con la misión de reforzar la línea de ataque de la causa morenista en el cada vez más próximo proceso electoral.



