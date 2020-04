Ni Calderón ni la derecha saben de números

La táctica empleada en la derecha golpista liderada por Felipe Calderón es compartir las conclusiones (no el análisis) de un matemático que afirma que los casos estimados por el modelo centinela son 4 veces mayores al factor de expansión de 8.



Para poder afirmar esto, habría que tener un muestreo equivalente a los cientos de centros de monitoreo centinela, y a las veintitantas mil unidades de salud pública del país: algo imposible de conseguir sin ser millonario y sin tener un ejército particular de médicos y epidemiólogos que recaben e interpreten ese volumen de información.



Lo que muchos colegas estamos haciendo actualmente es tratar de hallar los parámetros de ajuste de los modelos S-I-R a los datos que la secretaría de salud comparte todos los días, pero hay una situación: NO contamos con la información clínica ni epidemiológica con la que sí cuentan en el gabinete de salud. Y no tenemos por qué contar con ella, no ahorita, ya que ni somos médicos, ni somos epidemiólogos, ni estamos en el frente de batalla de la epidemia.



Podemos pedir los datos mediante transparencia, o podemos vectorizar los gráficos que se comparten a diario para mejorar esos ajustes, pero debemos comprender que los parámetros del modelo están relacionados unos con otros, tanto matemáticamente como en la realidad, y van cambiando a diario a medida que evolucionan los acontecimientos, y eso hace que las mismas semillas que hacen converger los protocolos de ajuste numérico un día, al otro ya no sirvan más, de manera que es imposible hacer pronósticos de lo que vendrá, cuando lo que analizamos hoy es el efecto de lo que sucedió hace una o dos semanas.



Se puede ir siguiendo la evolución de la epidemia, e ir aprendiendo y encontrando formas de hallar puntos iniciales adecuados basándose en los fundamentos de las mismas ecuaciones dinámicas de los modelos, y eso a la larga será muy útil en la parte del análisis técnico, pero no hoy.



Por eso es de lo más irresponsable tratar de sacar conclusiones generales de información limitada. Hagamos nuestro trabajo, sí, pero no le metamos el pie a la gente que tiene la información suficiente en tiempo real, y que está atendiendo enfermos y buscando soluciones y jugándose la vida en donde vale. Ya habrá tiempo de hacer preguntas y sacar conclusiones cuando la epidemia acabe: en este momento, lo que nos toca hacer es quedarnos en casa si podemos hacerlo.



Si no ayudamos con esto, no hace falta ningún modelo para predecir que nos va a ir mal a todos por igual. Lúar Moreno