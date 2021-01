Ni caras nuevas ni candidatos surgidos de la sociedad en alianzas opositoras

Todo pinta para que la contienda electoral de 2021 sea sólo un déjà vu de todas las anteriores.



A pesar del reclamo ciudadano de dejar ya atrás a los viejos y viciados políticos de siempre y de ir a postulaciones frescas con candidatos surgidos de la sociedad civil, todos los partidos, los del poder y sus opositores, han comenzado febrilmente a integrar sus listas a todos los cargos de elección con los nombres y caras que ya todos conocemos y no pocos repudiamos.



Así, del lado de Morena va a Campeche, Layda Sansores, donde ya ha perdido por 3 ocasiones la gubernatura; a Sonora, el saltimbanqui ex colosista Alfonso Durazo, quien luego de militar en los más altos niveles del PRI salinista, lo mismo ha sido secretario particular de Vicente Fox, que furibundo como fallido secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador.



El grupo se engrosa en su podredumbre con el deleznable Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y para Michoacán este partido postuló al incendiario de la catedral de Morelia, el líder de la CNTE, Raúl Moron.



A diputados federales van por la vía de la reelección casi todos los morenistas que hoy integran la cámara más gris e inculta en San Lázaro.



Del otro lado de la calle política, al amparo de la Alianza Va Por México (integrada por PAN, PRI, PRD) han comenzado a brincar en las mesas de negociación los nombres de personajes como el del añejo priísta Jorge Hank para Baja California o el panista Gustavo Madero para Chihuahua.



Por ahí mismo andan negociando su regreso al PAN y su postulación los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, su hermana, Luisa María Calderón, su esposa, Margarita Zavala, su ex colaborador Ernesto Cordero, el jefe Diego Fernández de Cevallos, el ex aspirante presidencial Santiago Creel, don Héctor Larios y hasta los ex gobernadores Miguel Ángel Yunes y Antonio Gali.



Pero no crea que son los únicos. Hay muchísimos más de esas rancias camadas blanquiazules como las no menos ancestrales del priísmo y del perredismo.



Por ahí ya andan apuntados para sus listas pluris el puntero de los Chuchos, el mismo Jesús Ortega que ya lleva varios pasos por el Senado y la Cámara de Diputados.



En el contingente hay otros que desde agrupaciones como Futuro 21 buscan un espacio en la 65 Legislatura que entrará a San Lázaro el 1 de septiembre de este año y que marcará el fin del lopezobradorismo y su 4T o el reforzamiento del régimen del tabasqueño.



Ahí están Demetrio Sodi y Gabriel Quadri, quienes se han ganado un espacio en la disidencia más cercana a la sociedad civil.



Demetrio Sodi y Gabriel Quadri exigen que se les postule… y Ricardo Anaya pretende relanzar su proyecto presidencial.



Todos van por la 65 Legislatura



Frente al hervidero por las candidaturas a diputados federales, están las tendencias que advierten que -con o sin alianzas-, los partidos de la oposición tienen la gran oportunidad de arrebatarle el control de San Lázaro a Andrés Manuel López Obrador.



A pesar de la humillante derrota de 2018, PRI, PAN y PRD han mantenido una consistente tendencia de votos que ya se reiteró en los procesos del año pasado en Hidalgo y Coahuila.



Mire Usted: el PRI sacó 65 diputados de mayoría y 41 pluris en las elecciones de 2006; y en las de 2009 subió a 188 de mayoría y logró 53 pluris cosa que casi repitió en 2012 al alcanzar 165 de mayoría y 49 pluris. Tres años después, en 2015 se levantó 155 de mayoría y 47 pluris para que en 2018, donde AMLO arrasó, lograra sólo 10 de mayoría y 38 pluris.



Si usted sabe un poco de procesos electorales verá que las tendencias del voto son muy similares en cuanto a pluris, que son los que se logran con el número total de votos. Si usted revisa de nuevo los números anteriores verá que el PRI mantiene un voto estable a lo largo de los últimos 14 años.



El PAN logra con la llegada de Calderón a la presidencia en 2006 un total de 137 diputados de mayoría y 69 pluris; y en 2009 baja a 67 de mayoría y sube a 67 pluris; para tres años después, en 2012 llegar a sólo 51 de mayoría y lograr 62 pluris y así alcanzar 55 de mayoría y 53 pluris en 2015. En la presidencial de 2018 sólo obtiene 39 de mayoría y 38 pluris.



Las tendencias indican que en 14 años el PAN perdió una votación importante.



El PRD está marcado de 2006 al 2012 por la influencia de López Obrador y de 2015 a la fecha por su abandono.



Las tendencias indican que PRI y PAN pueden recuperar un espacio predominante en San Lázaro para convertirse en la verdadera oposición a la 4T.



Anaya dice que va por la Presidencia en 2024



En un video subido a redes sociales Ricardo Anaya agradeció a Marko Cortés la invitación a ser candidato a diputado federal pluri, y anuncia que ha iniciado un recorrido que tiene como una primera meta llegar a mil municipios, para escuchar a la gente, y así repetir la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de competir en la presidencial de 2024.



No aclara en su video si es ya el candidato del PAN para esa contienda, o si buscará ser postulado por otro partido, o ser candidato independiente.



Monreal y Armenta insistirán en la reforma del Banco de México



Pese a todas las advertencias, recomendaciones y abiertos rechazos de sectores y personajes, instituciones y otras autoridades nacionales y extranjeras sobre las posibles consecuencias de reformar la Ley del Banco de México, el líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal junto con el poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, buscará -iniciando febrero y con ello el inicio del siguiente período legislativo-, que sus compañeros diputados ratifiquen la reforma ya aprobada por los senadores.



A contrapelo de lo expresado por Arturo Herrera, secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde fines de diciembre y en lo que va de enero se ha alineado a quienes consideran que esa reforma sería un grave error legislativo, Monreal y Armenta advierten que la reforma sería un primer paso para ajustar cuentas con la cúpula del banco central.



Ambos senadores consideran que desde la cúpula del Banco de México se creó una élite que sirve a un sector oligopólico enquistadas en el poder.



Armenta es un defensor de la reforma aprobada en el Senado y que se encuentra en la cámara de Diputados para su análisis, debate y aprobación en cuanto inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. Para él los dólares de todos los mexicanos deben valer lo mismo, ’aunque no formen parte de los (grupos) millonarios que sí son considerados por el banco central’.



Y se queja de que el séquito que ampara al Gobernador de Banco de México, cuyos gruesos salarios e importantes prestaciones son aportados por los mexicanos, evaden solidarizarse ahora con las clases populares sin ver que las reformas en curso son de beneficio colectivo.



Así de directo, lo que piensan de quienes dirigen al banco central.



