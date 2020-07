Ni Chimoltrufia, ni Cantinflas, llegó para quedarse López Gatell.



1, 2, 3 por la verdad

Por: Yuseb Yong



Estimado lector María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija y Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocidos como la Chimoltrufia y Cantinflas respectivamente, personajes que han tenido impacto y trascendencia en la vida cómica de nuestro país, llegando incluso a ser referente internacional de humor, en estas últimas semanas con las mismas frases y vida de los personajes, un servidor ha realizado la comparación entre actitudes, acciones y personas de nuestro gobierno federal principalmente, pero enuncia la frase ’La realidad supera a la ficción’ y hoy hace su gran aparición en esta columna Hugo López Gatell. El rostro de la 4T ante la pandemia, la defensa absoluta, es más quien seguramente llevaría a México a ser ejemplo ante una pandemia, sí leyó bien!! ’llevaría’ en tiempo pasado cargado de esperanza, porque la realidad es que fue y desafortunadamente sigue siendo un fracaso en toda la extensión de la palabra, pero como siempre iré recorriendo el camino del Ícaro mexicano que voló tan cerca del sol que terminó quemándose.



El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell que hasta hace unos meses no era reconocido, un funcionario más pero lamentablemente no era un desconocido para todos, los mexicanos empezamos a descubrir quién era esta persona, sorprendidos algunos pues tenía una irrupción en los medios de comunicación antes de la pandemia, ¿de qué tema hablo? ¿por qué apareció? pues fue por ’atender’ a los padres de niños con cáncer que querían quimioterapias para sus hijos y la respuesta de López Gatell fue ’a este pequeño grupo de 5 ó 6 autodenominados padres de familia’ ¿autodenominados? ¿así se expresa un funcionario, de PADRES desesperados? seguramente nadie le daría la confianza para manejar un tema tan importante como la peor pandemia de la época moderna o ¿sí?; pues fue en los últimos días de febrero que llegó el primer caso a México y López Gatell ya estaba preparado para enfrentarla, ¿ya tenía listas las pruebas? ¿qué método innovador sería el as bajo la manga? ¿qué podría ser más efectivo que lo utilizado en otras partes del mundo? La respuesta el Método de Vigilancia Centinela, ese que se utiliza para identificar dengue, chikungunya y zika, pero él dijo que sería lo más efectivo para enfrentar un virus nuevo; aunque también dijo el 3 de mayo ’olvídense de la Vigilancia Centinela, irá operando ahí en el fondo pero ya no es procedente’; y en el caso de las pruebas, según López-Gatell (16 de marzo 2020) ’esta idea de hay que hacernos todos la prueba, parte de una visión totalmente fuera de lugar’ es decir, según su lógica, no necesitamos saber quién, dónde y con quiénes estuvo un infectado para controlar la propagación del virus.



Rápidamente llegamos a las incongruencias, López Gatell el día 2 de marzo dijo que ’no servía para protegernos’ el cubre bocas, después el 3 de abril ’ante la ausencia de otras alternativas, siempre existe la idea de usémoslo’, el 27 de abril ’el usar cubre bocas tiene una pobre utilidad o incluso una nula utilidad’, el 29 de abril ’no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar’, seguimos con el 25 de mayo ’porque hoy sí, estoy diciendo cubre bocas y yo mismo me puse uno, es más aquí lo tengo y ¿por qué antes no?, por una sencilla razón, el énfasis fundamental fue el quédate en casa’ y tuvo que esperar hasta que hubiera 295,268 mexicanos infectados (12 de julio) para recomendar plenamente el uso del cubre bocas.



El pico de la pandemia que nunca llega, la reincorporación a nuestras actividades con fechas que nadie supo cómo llegaron a ellas y desafortunadamente que ninguna se cumplió. Aún recordamos el 26 de marzo, que se nos dijo, que el 19 de abril todo sería normal, después el 16 de abril que sería entre el 8 y 10 de mayo, después el 1 de mayo que el 6 de mayo sería el pico, el 29 de mayo dijo ’pero no debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso, ese no es el caso’, el 2 de junio dijo ’la epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad’ y el día de ayer (13 de julio) mencionó ’(la epidemia) va a ser muy larga, en México posiblemente se va a extender hasta octubre, y existe en el mundo entero en particular o en concreto en el Hemisferio Norte la posibilidad de que entre octubre y abril del siguiente año, de 2021 pudiera regresar COVID-19 junto con la influenza, es seguro que va a haber temporada de influenza, pero es muy probable que podría además venir acompañada de otro brote, de otra oleada, de otro ciclo epidémico de COVID-19’



Pero fue el 8 de abril donde absurdamente, descaradamente y cínicamente dijo que la epidemia ’es 8 veces, 8 veces, 8 veces más de lo que se ve’ pero también en esa conferencia dijo ’lo que estamos observando representa 10 ó 12 veces más, esa es la interpretación’, aunque de acuerdo a las cifras del gobierno en sus bases de datos sería 25 veces más.



Pero peor aún ahora (13 de julio) ya ni siquiera tenemos números en las conferencias para alimentar el semáforo, parece una bestia sin distingos que devora mexicanos, pero la cosa es tener al Presidente tranquilo recuerden que cuando dijo (16 de marzo) ’La fuerza del Presidente es moral, no de contagio’ y le recomendó salir a las giras en semáforo en rojo, el cubre bocas de acuerdo a las palabras del Presidente (29 de abril del 2020) ’no me pongo cubre bocas porque no me lo recomienda Hugo’, los más de 300 municipios de la esperanza que podían reanudar actividades porque no tenían ningún caso, pero tampoco ninguna prueba realizada en los mismos, es una apuesta para perder, es como decir si no los veo no existen (aunque digan lo contrario), pero ¿qué cree Sub Secretario? los mexicanos nos guardamos hoy, para que no nos faltara nadie mañana y aunque no los vemos, si los extrañamos, extrañamos a nuestros muertos, nosotros si extrañamos a los que ustedes decidieron ignorar.



Pero hablando del Presidente, echando porras (lentas muy lentas) hacia un López Gatell sonriente mientras escuchaba el ’No estás solo, no estás solo’ dicho por el Presidente, con el respaldo cuando el propio Presidente justificaba el 12 de julio a López Gatell ’tienen una campaña contra el Doctor Hugo López Gatell, que es un profesional, pero lo atacan constantemente’ ¿profesional? , cuál es el cargo de López-Gatell? ’Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud’ ¿sabrá lo que significa prevención? Lo pregunto porque parece que se dedica a dar cifras de infectados y muertos pero no a evitar, contener, PREVENIR el contagio, en otras palabras, cada contagiado y cada muerto es un fracaso evidente. Así que no basta una sonrisa que habite las conferencias de prensa vespertina, una sonrisa que no está en los 35,491 muertos, una sonrisa que abandonó el rostro de familiares, conocidos y amigos de los 304,435 contagiados por esta terrible enfermedad. Y todavía tuvo el descaro el 25 de junio de decir ’Aquí hay una situación que ciertamente es contraria a la intuición. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito. De éxito de las medidas de mitigación.’



Por último las redes sociales cambiaron del nuevo ’Novio de México’ del ’#Gatell Yo te creo’ al ’¿Quién es Gatell?’, ’Yo no le creo a Gatell’ y el ’Renuncia Gatell’ ascenso y caída, que al igual que los contagios durante la pandemia, el Sub Secretario tampoco pudo prevenir.