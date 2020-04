Ni despidos ni baja de salarios: STPS

+Histórica reunión empresarial y sindicatos



Todas las empresas del país deberán respetar la Ley y deberán abstenerse de despedir personal y reducir su pago al salario mínimo, ya que podrían violar derechos laborales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.



A través de un video difundido en redes sociales, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistieron en el llamado a las empresas a actuar conforme a la ley .

No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o dejar de pagar salarios’, afirmó la titular de la STPS, y destacó que tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo, la obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes, agregó.

El salario es el sustento que los trabajadores tienen para ellos y sus familias’, destacó la funcionaria.

Para dudas, quejas y denuncias, los funcionarios pusieron a disposición de la población el número de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) 800 9117877 o al 8007172942.

Reitero la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en una emergencia sanitaria por causa mayor no hay fundamento legal para despedir a los trabajadores de la empresa en que laboran.

La funcionaria explicó que la obligación debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llevar ciertos acuerdos entre ambas partes, siempre pensando que el salario es el sustento que tienen los trabajadores para ellos y para sus familias.

Alcalde Luján aseguró que la dependencia que representa ha estado trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud y dijo entender que la etapa será difícil, pero es un momento clave para actuar de manera solidaria y con entendimiento mutuo.

"Estamos convencidos que vamos a salir adelante y esta no va a ser la excepción", enfatizó.

’Tenemos que estar unidos’

Por su parte, subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo estar consciente de que los pequeños negocios van a padecer la carga en términos financieros, pero llamó a estar unidos porque es una medida que beneficia a todos.

"El Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para poder enfrentar la epidemia del coronavirus. Esta medida es muy importante porque lo que permite es hacer acciones de mitigación comunitaria, que está centrada en la idea de que las personas se congreguen

UNIÓN HISTÓRICA ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y LÍDERES SINDICALES PARA URGIR ESTÍMULOS FISCALES

Armando Téllez Flores QUADRATIN MEXICO

En un hecho histórico y con un mismo objetivo, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y líderes de sindicatos como FROC-CONLABOR, la CTM, CATEM, y el Sindicato Ignacio Zaragoza se unieron por Puebla, para impulsar acciones concretas que procuren en primer lugar la salud de los poblanos y al mismo tiempo velen por sostener y apoyar a las empresas y los empleos ante el lento actuar de las autoridades.

En rueda de prensa, los líderes sindicales y empresariales presentaron conjuntamente un ’Acuerdo para la Creación de una Agenda de Crisis ante el COVID-19 en favor de la Estabilidad Laboral y Empresarial en el estado de Puebla’.

El acuerdo al que se sumaron y respaldaron los sindicatos promueve 10 medidas para mantener la estabilidad laboral y empresarial enfocadas en anteponer ante todo la salud de los trabajadores y sus familias, acatando los protocolos de sanidad que marca la Secretaría de Salud; Priorizar la unidad entre sindicatos y empresas, a fin de trabajar de forma unida para afrontar la contingencia en materia laboral y mantener empleos y a las empresas, con ello conservar la estabilidad económica de las familias y el estado.

También ser un medio de contención frente a los efectos de la contingencia, (como la inseguridad), garantizar la estabilidad y la permanencia laboral, privilegiar el diálogo entre empresa y trabajadores para la solución de conflictos, además de posponer demandas colectivas durante el tiempo que dure la contingencia.

Además reticular la ciudad en cuadrantes de consumo por zona, con el fin de que todos los comercios se vean favorecidos, medir el número de empresas cerradas y empleos perdidos, así como los salvaguardados, para en su momento generar estrategias que permitan la integración de mejora en materia laboral.

Convocar a una reunión de gabinete económico federal y local, con sindicatos y organismos empresariales, donde se incluyan a los gobernadores y presidentes municipales. Impulsar una política pública de empleos temporales por parte del Gobierno durante el periodo de contingencia.

El líder de la cúpula empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, reconoció que los retos que enfrenta el país por la llegada del COVID-19 ha mostrado la capacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal para hacer frente a la coyuntura, la cual se ha visto rebasada en cuanto a la procuración de la economía, las empresas y los empleos.

Asimismo, integrantes del CCE dieron a conocer nuevamente su ’Plan de Protección del Empleo y Empresas en Puebla’ el cual hoy respaldan los sindicatos y presentaron al Gobierno del Estado, centrado principalmente en:

Eliminar el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y el Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) durante el tiempo que dure esta contingencia, apoyar gestiones de empresas privadas en devolución de ISR e IVA, evitar revisiones fiscales por parte de finanzas y otras instancias estatales y municipales y promover una reducción significativa de los recibos de consumo de luz y agua.

Realizar a la brevedad pagos pendientes del gobierno estatal con proveedores privados para apoyar a la economía, dar preferencia a empresas poblanas en licitaciones de compras de coyuntura para detonar la economía local y programar paquetes de gasto contra cíclico para soportar la economía, así como Impulsar campaña conjunta de recomendaciones entre comercios e industria para lograr la continuidad en su operación y apoyar de forma extraordinaria al Banco de Alimentos para que logre atender a 150,000 personas en situación de vulnerabilidad.

Crear un comité integrado por Gobierno y representantes empresariales para atender la crisis económica por la que atravesamos, así como también, buscar estrategias de reactivación de la economía posterior a esta situación.

Estuvieron presentes la presidenta de Canirac Puebla, Olga Méndez Juárez; así como los presidentes de Coparmex, Fernando A. Treviño Núñez; CMIC, Héctor A. Sánchez Martínez; de Canacintra, Gabriel Covarrubias Lomelí; de Canaco, Marco Antonio Prósperi Calderón, de CITEX Puebla-Tlaxcala, Carlos Couttolenc López; y los Líderes y Representantes de sindicatos como la FROC-CONLABOR, René Sánchez Juárez; la CTM, Leobardo Soto Martínez, del CATEM, Elpidio Díaz Escobar; y del Sindicato Ignacio Zaragoza, Miguel López Zepeda,

([email protected])